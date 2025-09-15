Asia Cup Cricket 2025 : भारत-पाक मैच में दिखा दोनों देशों के रिश्तों का तनाव

न टॉस के समय मिलाया हाथ, न ही मैच खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिले दोनों टीमों के खिलाड़ी

Asia Cup Cricket 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : यूएई में चल रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नांमेट में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मैच खेला गया। हालांकि यह ग्रुप स्टेज का मैच था लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। इस मैच पर पूरी दुनिया की नजर थी क्योंकि पिछले कुछ माह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इसी तनाव का असर कल के मैच में भी देखने को मिला। मैच से शुरू होने से लेकर मैच समाप्त होने तक दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे को नजरअंदाज करते दिखाई दिए।

मैच के बाद ये बोले कप्तान सूर्य कुमार यादव

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा, ‘जब हम यहां खेलने आए थे, तभी टीम के तौर पर हमने फैसला ले लिया था। हम यहां सिर्फ खेलने आए थे। हमने मैदान पर करारा जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही बात कही। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और एकजुटता जताते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह जीत हम उन बहादुर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने आॅपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। जैसे वे हमें प्रेरित करते हैं, हम भी उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा।’

हम भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहते थे : हेसन

दूसरी ओर पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन निराश हैं कि विपक्षी टीम ने ऐसा नहीं किया। हम अपने खेल से भी निराश हैं। सलमान का पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में न आना उसी का नतीजा था। भारत की इस जीत और हैंडशेक बॉयकॉट को क्रिकेट फैंस भारत का साफ संदेश मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है कि टीम इंडिया ने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि मैदान पर और बाहर दोनों जगह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।

