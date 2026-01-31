T20 World Cup 2026 : टी20 विश्व कप का एंथम ‘फील द थ्रिल’ लॉन्च

सात फरवरी से शुरू होगा टी20 विश्व कप, चार ग्रुप में बंटी 20 टीमें विश्व विजेता बनने के लिए भिडेÞंगी

T20 World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : सात फरवरी से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप का एंथम फील द थ्रिल लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही टी20 विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ज्ञात रहे कि 7 फरवरी से शुरू हो रहे इस टी20 विश्व कप में कुल 20 ही टीमें भाग ले रही हैं जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है। सात फरवरी को विश्व कप के मुकाबलों की शुरुआत होगी जबकि फाइनल आठ मार्च को खेला जाएगा।

अनिरुद्ध रविचंदर ने एंथम को कंपोज किया व गाया

टी20 विश्व कप के एंथम को मशहूर भारतीय संगीतकार और गायक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है और गाया भी है। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा कि आईसीसी के प्रमुख टूर्नामेंट सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव होते हैं। टी20 विश्व कप बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक है, जहां हर पल खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए यादगार बन जाता है। यह आधिकारिक गीत उसी भावना को संगीत के जरिये दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश है। गीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने कहा, ‘क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है। हर चीयर, हर सन्नाटा और हर दिल की धड़कन एक ही सुर में जुड़ जाती है। फील द थ्रिल के जरिये हमने दुनियाभर के फैंस को मैदान की प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर एकजुट करने की कोशिश की है।’

भारत और श्रीलंका में होंगे मुकाबले

इस बार टी20 विश्व कप के मुकाबले भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होंगे। दोनों देशों के कुल आठ शहरों में यह मुकाबले खेले जाएंगे। भारत में यह मैच जहां पांच जगह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद कुल पांच जगह खेले जाएंगे वहीं श्रीलंका में मुकाबले कैंडी और कोलंबो में दो जगह खेले जाएंगे। वहीं वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आठ मार्च को भारत में अहमदाबाद में खेला जाएगा लेकिन यदि पाकिस्तान की टीम विश्व कप फाइनल में पहुंचती है तो फिर यह मुकाबला अहमदाबाद की जगह श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा क्योंकि पाकिस्तानी टीम भारत में खेलने से इंकार कर चुकी है।