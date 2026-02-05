Anil Ambani पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक

Anil Ambani: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) और अनिल अंबानी से जुड़े कथित 40,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले की जांच में देरी पर कड़ी नाराज़गी जताई। शीर्ष अदालत ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले में निष्पक्ष और तेज़ी से जांच करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, पूर्व नौकरशाह और याचिकाकर्ता EAS सरमा ने चिंता जताई कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस पर, अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने CBI और ED को जांच की प्रगति पर चार हफ़्ते के भीतर एक नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा। अदालत ने ED को ADAG और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का भी निर्देश दिया।

कथित 40,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी जांच के दायरे में

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि विभिन्न ADAG ग्रुप कंपनियों के ज़रिए कथित तौर पर हेराफेरी की गई कुल राशि लगभग 40,000 करोड़ रुपये है। ED के हलफनामे का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि अकेले रिलायंस कम्युनिकेशंस के बकाया लोन 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हैं, जबकि एजेंसी ने अपराध से हासिल रकम 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया है।

ED ने कहा कि 8,078 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही ज़ब्त की जा चुकी है

ED ने अदालत को बताया कि 8,078 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अस्थायी रूप से ज़ब्त की जा चुकी है। बेंच ने CBI के रवैये पर भी कड़ी आपत्ति जताई, यह देखते हुए कि कई वित्तीय संस्थानों की शिकायतों के बावजूद, एजेंसी ने 2025 में केवल एक FIR दर्ज की, जो भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर आधारित थी।

अदालत ने टिप्पणी की कि यह रवैया प्रक्रियात्मक कानून के अनुरूप नहीं लगता है, यह देखते हुए कि प्रत्येक बैंक ने अलग-अलग लेनदेन के बारे में शिकायत की थी और प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग FIR दर्ज की जानी चाहिए थी। इन निर्देशों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जांच तेज़ी से होनी चाहिए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनिल अंबानी कोर्ट की इजाज़त के बिना देश से बाहर न जाएं।