Panipat News, (आज समाज), पानीपत : सीआईए टू पुलिस टीम ने 46 किलो 700 ग्राम गांजा तस्करी मामले में आरोपी सप्लायर को पट्टीकल्याणा गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान गांव भागल रोपड़ पंजाब हाल पट्टीकल्याणा निवासी श्रवण के रूप में हुई है। सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित सरोहा ने बताया कि उनकी टीम ने 7 जुलाई को पट्टीकल्याणा गांव में चंद्र निवासी पट्टीकल्याणा को 46 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी चंद्र ने गांजा घर के बाहर बनी दुकान में गड्डा खोदकर प्लास्टिक कटटों में छिपाकर रखा था।

दामाद श्रवण ने गांजा उसे बेचने के लिए दिया था

आरोपी ने पूछताछ में उक्त गांजा अपने दामाद गांव भागल रोपड़ पंजाब हाल पट्टीकल्याणा निवासी श्रवण से लेने बारे स्वीकारा था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया था दामाद श्रवण ने उक्त गांजा उसे बेचने के लिए दिया था। पुलिस ने थाना समालखा में आरोपी चंद्र के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर, उसे जेल भेजने के बाद नशा सप्लायर आरोपी श्रवण की धरपकड़ शुरू कर दी थी।

50 किलो गांजा कम कीमत पर खरीदकर लाया था

प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित सरोहा ने बताया पुलिस ने फरार नशा सप्लायर आरोपी श्रवण को सोमवार को पट्टीकल्याणा गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने ससुर को उक्त गांजा बेचने के लिए देने बारे स्वीकारा। पूछताछ में अरोपी श्रवण ने पुलिस को बताया वह शार्टकट तरिके से मोटे पैसे कमाने के लिए करीब 6 महीने पहले रामपुरा उड़ीसा के जंगलों में एक अज्ञात युवक से 50 किलो गांजा कम कीमत पर खरीदकर लाया था और सारा गांजा बेचने के लिए अपने ससुर चंद्र को दे दिया था। पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के बाद आरोपी श्रवण को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

