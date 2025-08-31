रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुतिन सोमवार को मिलेंगे मोदी

PM Modi China Visit Update, (आज समाज), बीजिंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन शहर में आयाजित जिस शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की मीटिंग में शामिल होंगे वह इतिहास का एससीओ का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है। बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेनाओं और चीन आर्मी के बीच हुई झड़प के बाद पीएम मोदी पहली बार शनिवार को जापान से बीजिंग पहुंचे थे। आज वह वहां एससीओ की बैठक में भाग लेंगे।

जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात आज

के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम विश्व के इन दोनों बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) भी SCO Summit में हिस्सा लेंगे। पीएम विश्व के इन दोनों बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मोदी और पुतिन के अलावा सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया तथा साउथ-ईस्ट एशिया के लीडर भी इस समिट में शिरकत करेंगे, इसलिए इस बैठक को इतिहास की सबसे बड़ी माना जा रहा है।

समिट में 20 से अधिक देश ले रहे हिस्सा

बताया जा रहा है कि तियानजिन एससीओ समिट में 20 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग के बाद पीएम मोदी की आज जिनपिंग से मुलाकात होगी। वहीं पुतिन से मोदी कल यानी सोमवार को मिलेंगे। मोदी और जिनपिंग के बीच यह मुलाकात दस माह बाद होगी। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी और जिनपिंग रूस के कजान में आयोजित मीटिंग में मिले थे। दोनों नेताओं के बीच इस बैठक के बाद चीन व भारत के बीच 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से जमी बर्फ पिघली थी। सीमा पर तनाव कम हुआ था। दोनों देशों ने सीमा से अपनी-अपनी सेनाओं को पीछे हटाया था।

ये भी पढ़ें : PM Modi China Visit: एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे प्रधानमंत्री