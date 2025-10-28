Delhi Acid Attack Case Update: दिल्ली में छात्रा के पिता ने युवकों को फंसाने के लिए रची थी साजिश, झूठा निकला टॉयलेट क्लीनर से एसिड हमले का मामला

पुलिस पूछताठ में लड़की के पिता ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Delhi Acid Attack Case Update, (आज समाज), नई दिल्ली: लक्ष्मी बाई कॉलेज के पास छात्रा पर हुए एसिड हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया किक लड़की के पिता ने 3 युवकों को फंसाने के लिए एसिड हमले की झूठी कहानी बनाई थी। यह कबूलनामा खुद लड़की के पिता ने पुलिस पूछताठ के दौरान किया है। पूछताछ के दौरान, लड़की के पिता अकील खान ने कबूल किया कि उसने खुद टॉयलेट क्लीनर से एसिड हमले की झूठी कहानी गढ़ी थी।

इतना ही नहीं, उसने उस व्यक्ति की पत्नी के साथ बलात्कार भी किया, जिस पर उसकी बेटी ने एसिड फेंकने का आरोप लगाया था। यह पूरी साजिश तब रही गई जब एसिड कांड के तथाकथित मुख्य आरोपी की पत्नी ने खुद लड़की के पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संगम विहार से पिता को गिरफ्तार किया, जहां वह बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद छिपा हुआ था।

बदला लेने के लिए रचा थी साजिश

पिता ने यह भी स्वीकार किया कि उसने और उसकी बेटी ने मिलकर यह एसिड हमले की कहानी रची थी ताकि वे उस महिला के पति और उसके दो रिश्तेदारों को झूठे मामले में फंसा सकें, जिनके साथ उनके कानूनी और निजी झगड़े चल रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उसने माना कि यह पूरा मामला बदला लेने के लिए रचा गया था।

जांचकर्ताओं ने आरोपों को बताया था संदिग्ध

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ जब कुछ घंटे पहले ही लड़की के पिता पर मुख्य आरोपी की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि एसिड हमले के मुख्य संदिग्ध का लोकेशन उस जगह से दूर था जहां कथित हमला हुआ था। जांचकर्ताओं ने इन आरोपों को संदिग्ध बताया था और कहा था कि उन्हें हमले के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला था।

प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद

पुलिस ने ये भी बताया कि जांच में ईशान और अरमान की लोकेशन आगरा की मिली थी। उनकी मां ने इसकी पुष्टि की है। वे सभी जल्द ही दिल्ली आ रहे हैं।युवकों की मां शबनम ने बताया कि अकील खान और हमारे बीच मंगोलपुरी की एक प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते अकील ने उन पर साल 2018 में एसिड अटैक किया था।

जितेंद्र, ईशान और अरमान पर लगा थे आरोप

दरअसल, डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा (20) ने दावा किया था कि 26 अक्टूबर की सुबह अशोक विहार इलाके में कॉलेज जाते वक्त तीन युवकों जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड फेंका था। बाद में मौके से फरार हो गए थे। छात्रा ने कहा था कि जितेंद्र काकी समय से उसका पीछा भी कर रहा था।