Share Market Update : पांच दिन की गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार

हरे निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में रही तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछला पूरा सप्ताह गिरावट में काम करने के बाद इस सप्ताह शेयर बाजार की सकारात्मक शुरुआत हुई। सप्ताह के पहले ही दिन निवेशकों ने अच्छी खरीदारी की जिससे शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सोमवार को बाजार बंद होने के समय हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 301.93 अंक या 0.36 प्रतिशत चढ़कर 84,878.17 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 106.95 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 25,790.25 पर बंद हुआ। कमजोर अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण रुपया निचले स्तर से उबरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 90.16 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

ऊर्जा, बैंकिंग और धातु शेयरों में हुई खरीदारी

सोमवार को ऊर्जा, बैंकिंग और धातु शेयरों में खरीदारी के चलते इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती देखने को मिली। हालांकि, व्यापारियों का कहना है कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निधियों की निरंतर निकासी ने तेज बढ़त को सीमित कर दिया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल लाभ कमाने वाली कंपनियों में शामिल थीं। दूसरी ओर, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टुब्रो और एचडीएफसी बैंक पिछड़ गए।

सोना और चांदी नए रिकॉर्ड पर पहुंचे

सोमवार को चांदी की कीमतों में 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी हुई। इस उछाल के साथ चांदी 6 प्रतिशत बढ़कर 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपए पर बंद हुई थी। सोने की चमक भी और तीखी हो गई है। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,900 रुपए (2.05%) की तेजी के साथ 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 1,41,700 रुपए पर बंद हुआ था। उल्लेखनीय है कि ये कीमतें सभी करों को मिलाकर हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टूटा रिकॉर्ड

घरेलू बाजार में आई यह तेजी वैश्विक रुझानों का सीधा परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड ने पहली बार 4,600 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार किया। यह 2 प्रतिशत बढ़कर 4,601.69 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं, स्पॉट सिल्वर लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 84.61 डॉलर प्रति औंस हो गई।