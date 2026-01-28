Share Market Update : बजट सत्र से पहले शेयर बाजार में लौटी तेजी

By
Harpreet Singh
-
0
32
Share Market Update : बजट सत्र से पहले शेयर बाजार में लौटी तेजी
Share Market Update : बजट सत्र से पहले शेयर बाजार में लौटी तेजी

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की हरे निशान पर बंद, आने वाले दिनों में भी तेजी जारी रहने की संभावना

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले दो सप्ताह के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस सप्ताह शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत रही। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में खूब खरीदारी हुई जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। वहीं भारतीय शेयर बाजार को अन्य प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी से भी सहारा मिला। जानकारों का कहना है कि भारत और यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार समझौता होने से भी बाजार की धारणा को बल मिला और खरीदारी तेज हुई।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत चढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसने 82,084.92 का उच्च स्तर और 81,088.59 का निम्न स्तर छुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 25,175.40 पर पहुंच गया। रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से 19 पैसे की मजबूती हासिल करते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.71 पर बंद हुआ।

नए शिखर पर पहुंची सोने और चांदी की कीमत

सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नई ऊंचाई छूते हुए रिकॉर्ड बना दिया है। एक ही दिन में दोनों धातुओं के मूल्य में असमान्य तेजी देखकर सभी हैरान हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तों यहां पर मंगलवार को सोना 7,300 रुपये (4.6%) महंगा होकर 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 1,58,700 रुपये पर बंद हुआ था।

वहीं चांदी ने एक ही दिन में 40 हजार रुपये से ज्यादा की छलांग लगाई और 3.70 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों और बढ़ते वैश्विक तनाव ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ दिया है, जिससे यह अभूतपूर्व तेजी आई है।

ग्लोबल मार्केट में भी आई तेजी

ग्लोबल मार्केट में भी सोने ने पहली बार 5,000 डॉलर का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है। सोमवार को यह 5,110.24 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड तक गया था और फिलहाल 5,087.48 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी ने भी 100 डॉलर का स्तर पार कर लिया है और यह 112.41 डॉलर प्रति औंस पर चल रही है।

ये भी पढ़ें : Budget Session 2026 : आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र