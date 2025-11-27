Share Market Update : दूसरे दिन भी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया

सेंसेक्स 110.87 तो निफ्टी मामूली अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार वर्तमान में नई ऊंचाई पर बिजनेस कर रहा है। शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि शेयर बाजार में बढ़त के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीद और भारत का विश्व के अन्य कई देशों के साथ आगे बढ़ रहीं व्यापार वार्ताएं हैं जिनसे शेयर बाजार को मजबूती मिल रही है। इसी के चलते गुरुवार को बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने कारोबार के दौरान नई ऊंचाई को छुआ।

इस तरह बंद हुआ शेयर बाजार

इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13 प्रतिशत चढ़कर 85,720.38 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 446.35 अंक या 0.52 प्रतिशत की उछाल के साथ 86,055.86 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बेंचमार्क का इससे पहले का सर्वकालिक उच्च स्तर 27 सितंबर, 2024 को 85,978.25 था। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 10.25 अंक या 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान, बेंचमार्क 105.15 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,310.45 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले, व्यापक सूचकांक ने 27 सितंबर, 2024 को 26,277.35 के अपने रिकॉर्ड इंट्रा-डे उच्च स्तर को छुआ था।

यूरोपीय बाजारों में दिखी गिरावट

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए। यूरोप के शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बुधवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

सोने में गिरावट, चांदी में जोरदार तेजी

लगातार तेजी के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के दाम में कुछ कमजोरी दिखाई दी। हालांकि चांदी की चमक बरकरार रही और यह अपने पिछले भाव से 5100 रुपए ऊपर चढ़कर बंद हुई। सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने की कीमत में कमजोरी के पीछे वैश्विक व स्थानीय बाजार में स्टॉकिस्टों और विक्रेताओं का कमजोर रुख रहा जबकि चांदी में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। गुुरुवार को बाजार बंद होने के समय यह अपने पिछले बंद से पांच हजार रुपए से ज्यादा ऊपर चढ़ी और इसकी कीमत एक बार फिर से एक लाख 70 हजार के नजदीक पहुंच चुकी है।

इस तरह रहा सोने-चांदी का भाव

गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजा में सोने की कीमत 640 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,460 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 640 रुपये घटकर 1,28,860 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। हालांकि चांदी की कीमत 5,100 रुपये बढ़कर 1,68,200 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई, जो लगातार तीसरे सत्र में इसकी बढ़त को दशार्ता है। पिछले तीन सत्रों में यह सफेद धातु 13,200 रुपये तक बढ़ चुकी है, जबकि सोमवार को यह 1,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं, वैश्विक स्तर पर सोना हाजिर 5.60 डॉलर या 0.13 प्रतिशत गिरकर 4,158.38 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।