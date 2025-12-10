Share Market Update : दो दिन में करीब 1100 अंक लुढ़का शेयर बाजार

सोमवार के बाद मंगलवार को भी बिकवाली रही भारी, सेंसेक्स 436.41 व निफ्टी 232.55 अंक नीचे आया

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी फेड नीतिगत फैसले से पहले सतर्कता, रुपये में कमजोरी, लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच घरेलू शेयर बाजार में मुनाफा वसूली बढ़ी। जिसके कारण शेयर बाजार मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 436.41 अंक या 0.51 प्रतिशत गिरकर 84,666.28 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान, सेंसेक्स 719.73 अंक या 0.84 प्रतिशत गिरकर 84,382.96 के निचले स्तर पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 120.90 अंक या 0.47 प्रतिशत गिरकर 25,839.65 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 232.55 अंक या 0.89 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,728 के निचले स्तर तक गया।

रुपए में भी आई गिरावट

रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 17 पैसे टूटकर 89.88 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर गिरावट में रहे। वहीं, इटरनल, टाइटन, अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और भारती एयरटेल लाभ में रहे।

सोने और चांदी के दाम में भी आई गिरावट

एक तरफ जहां अंतरराष्टÑीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी दिखाई दी। वहीं भारतीय सर्राफा बाजार में बिकवाली और मुनाफाखोरी के चलते इन दोनों कीमती धाातुओं की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि इन दोनों की कीमत में कमजोरी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक के नतीजों से पहले निवेशकों की सतर्कता और स्थानीय बाजार में सुस्त मांग भी प्रमुख कारण रही। जिसके चलते दोनों के दाम में गिरावट दर्ज की गई।

दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रहे भाव

दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 1,000 रुपए टूटकर 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,32,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं सोने की तर्ज पर चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 4,500 रुपए लुढ़ककर 1,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

