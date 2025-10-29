Share Market Update : शेयर बाजार में मुनाफावसूली के चलते आई गिरावट

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर हुए बंद

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार को न केवल भारतीय शेयर बाजार बल्कि एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में मुनाफावसूली भारी रही। इसी के चलते पूरा दिन शेयर बाजारों में उठापटक का दौर जारी रहा और शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,628.16 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 559.45 अंक या 0.65 प्रतिशत गिरकर 84,219.39 अंक पर आ गया था।

वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 25,936.20 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 88.26 (अनंतिम) पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बजाज फाइनेंस प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख लाभ में रहे।

सोमवार को पूरा दिन रहा था तेजी का दौर

ज्ञात रहे कि सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67 प्रतिशत उछलकर 84,778.84 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 720.2 अंक या 0.85 प्रतिशत बढ़कर 84,932.08 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 170.90 अंक या 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,966.05 पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में व्यापक मजबूती और आयातकों की माह के अंत में डॉलर की मांग के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 43 पैसे टूटकर 88.26 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

सोने और चांदी में भी गिरावट जारी

रिकॉर्ड हाई छूने के बाद अब दोनों कीमती धातुआें की कीमत में कमी का दार जारी है। पिछले कई दिन से इन दोनों आभूषण धातुओं के दाम लगातार गिर रहे हैं। जिससे आभूषण निर्माताओं और ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि पिछले 10 माह में सोने की कीमत करीब 50 हजार के करीब बढ़ गई थी। जोकि अब गिर रहीं हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग कम होने से मंगलवार को दिल्ली में सोने का भाव गिर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इन दोनों धातुओं के दाम में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है।

मंगलवार को इतने कम हुए दाम

मंगलवर को सोने के दाम 4,100 रुपये गिरकर 1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक बाजारों में भी सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी 4,100 रुपए की गिरावट के साथ 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले सत्र में में यह 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।