Share Market Update : शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भी जारी रही तेजी

सेंसेक्स 136 व निफ्टी में 30 अंक से ज्यादा की तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : लगातार आठ कारोबारी दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। शेयर बाजार में बीते गुरुवार से शुरू हुई तेजी मंगलवार लगातार चौथे दिन भी जारी रही। जिससे भाारतीय निवेशकों के चेहरों पर रौनक है। जानकारों का कहना है कि त्योहारी सीजन में निवेशकों की तरफ से की जा रही खरीदारी से शेयर बाजार को स्पोर्ट मिली है जिससे यह लगातार बढ़त के साथ बंद हो रहा है। वहीं मंगलवार को जारी बढ़त के पीछे ब्ल्यूू-चिप बैंक शेयरों में तेजी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली भी प्रमुख कारण रहा।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत उछलकर 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 519.44 अंक या 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,309.56 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,108.30 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.78 (अनंतिम) पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख लाभ में रहे। वहीं एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट और इंफोसिस पिछड़ गए।

विश्व बैंक ने बढ़ाया जीडीपी विकास दर का अनुमान

विश्व बैंक ने मंगलवार को भारत की चालू वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। बैंक ने कहा कि उपभोक्ता खर्च में लगातार मजबूती के चलते भारत देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क अगले वर्ष देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं।

इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026- 27 के लिए पूवार्नुमान को घटा दिया गया है। अमेरिका को भारत के लगभग तीन-चौथाई माल निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के परिणामस्वरूप। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दक्षिण एशिया में विकास दर 2025 में 6.6 प्रतिशत से घटकर 2026 में 5.8 प्रतिशत रह जाने की उम्मीद है।