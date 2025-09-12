Share Market Update : शेयर बाजार ने तेजी से की साप्ताहिक क्लोजिंग

By
Harpreet Singh
-
0
50
Share Market Update : शेयर बाजार ने तेजी से की साप्ताहिक क्लोजिंग
Share Market Update : शेयर बाजार ने तेजी से की साप्ताहिक क्लोजिंग

सेंसेक्स में 355.97 जबकि निफ्टी में 108 से ज्यादा अंक की आई तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का यह सिलसिला पूरा सप्ताह जारी रहा। सप्ताह के एक दिन भी इसमें गिरावट दर्ज नहीं की गई। लगातार पांचवें दिन तेजी के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत चढ़कर 81,904.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 444.12 अंक या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 81,992.85 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 25,114 अंक पर पहुंच गया।

बाजार की तेजी के पीछे यह कारण भी प्रमुख

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने के बीच वैश्विक बाजार में तेजी के अनुरूप शुक्रवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के सफल समापन को लेकर आशावाद ने भी बाजारों में तेजी को बढ़ावा दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर से 9 पैसे बढ़कर 88.26 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

यूरोपीय बाजारों में दिखी बढ़त

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप के बाजार अधिकतर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय तेजी

अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हुआ अमेरिकी टैरिफ का सिलसिल अंतिम सप्ताह तक जारी रहा। इस दौरान अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिय। अमेरिका द्वारा इतने उच्च स्तर पर टैरिफ लगाए जाने से भारतीय उद्योग जगत चिंतित है और इससे निकलने के उपाय तलाश रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस सबसे बेखबर लगातार मजबूती की तरफ अग्रसर है। इस बात की गवाही आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ें बयान कर रहे हैं। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पांच सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.038 अरब डॉलर बढ़कर 698.268 अरब डॉलर हो गया।

ये भी पढ़ें : Business News : अमेरिकी टैरिफ से बेअसर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार