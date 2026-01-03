Share Market News : शेयर बाजार ने हरे निशान में की साप्ताहिक क्लोजिंग

शुक्रवार को सेंसेक्स 573.41 व निफ्टी 182 अंक ऊपर बंद

Share Market News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वर्ष 2026 के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार ने सुस्ती का सिलसिला तोड़ते हुए हरे निशान पर साप्ताहिक क्लोजिंग की। इस दौरान बाजार में अच्छी खरीदारी ेदेखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया। बैंकिंग, पावर और मेटल शेयरों में हुई चौतरफा खरीदारी के दम पर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 573.41 अंक या 0.67 प्रतिशत उछलकर 85,762.01 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 85,812.27 का उच्च स्तर भी छुआ था।

वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को कारोबार के दौरान निफ्टी ने 26,340 अंक का नया इंट्रा-डे रिकॉर्ड बनाया। अंतत: यह 182 अंक या 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,328.55 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, रुपया 90 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गया। रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरकर 90.20 (अस्थायी) पर स्थिर रहा।

बाजार में तेजी के पीछे यह कारण माना जा रहा

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, एशियाई बाजारों में आई तेजी और घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही पूंजी की आमद ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की। सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी, ट्रेंट , बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रहे।

जबकि आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल के शेयरों में दबाव देखा गया और ये नुकसान के साथ बंद हुए। गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,268.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा देते हुए 1,525.89 करोड़ रुपये की खरीदारी की। स्थानीय निवेशकों का यही भरोसा बाजार को वैश्विक अस्थिरता के बीच मजबूती प्रदान कर रहा है।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक उल्लेखनीय तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि, चीन और जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। यूरोपीय बाजारों में भी सकारात्मक रुख देखा गया, जबकि अमेरिकी बाजार नए साल की छुट्टी के कारण गुरुवार को बंद थे।