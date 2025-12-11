Share Market Update : तीसरे दिन भी लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार

सेंसेक्स में 275 व निफ्टी में 81.65 अंक की गिरावट आई

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि इन तीन कारोबारी सत्र के दौरान भारतीय शेयर बाजार में करीब 1400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरकर लगभग एक महीने के निचले स्तर पर बंद हुए।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 275.01 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 84,391.27 अंक पर बंद हुआ, जो 11 नवंबर के बाद से नहीं देखा गया था। दिन के दौरान, इसने 85,020.34 का उच्चतम स्तर और 84,313.62 का न्यूनतम स्तर छुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 81.65 अंक या 0.32 प्रतिशत गिरकर 25,758.00 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसने 25,947.65 का उच्च स्तर और 25,734.55 का निम्न स्तर छुआ। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 89.96 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

बुधवार को इन कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में, इटरनल, ट्रेंट, भारती एयरटेल, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पिछड़ गईं।

चांदी में रिकॉर्ड तेजी, एक ही दिन में 11500 रुपए उछली

भारतीय सर्राफा बाजार में तेजी से छलांग लगाते हुए चांदी दो लाख रुपए की दहलीज पर पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी ने 11500 रुपए की छलांग लगाई और बाजार बंद होने के समय यह 1,92,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। ज्ञात रहे कि मंगलवार को बाजार बंद होने के समय चांदी 1,80,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। चांदी में तेजी के पीछे वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में तेजी और घरेलू बाजार में खरीदारी बताया जा रहा है।

दो माह में सबसे बड़ा उछाल

वैश्विक संकेतों से प्रेरित मजबूत घरेलू मांग के बीच, चांदी की कीमतों में लगभग दो महीनों में सबसे तेज उछाल देखा गया । इसी के चलते चांदी अब अपने आज तक के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गई है। प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। इस बीच, बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में 800 रुपये की वृद्धि हुई और यह पिछले बंद भाव 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई।

