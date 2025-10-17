Share Market Update : हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों के चेहरे खिले

Harpreet Singh
शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर बंद हुुआ शेयर बाजार

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी का रुख रहा है। इसके चलते जहां एक तरफ शेयर बाजार ने सकारात्मक रूप में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन समाप्त किया वहीं दिवाली से पहले निवेशकों के चेहरे भी खिले रहे। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत उछलकर 83,952.19 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 704.58 अंक या 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,172.24 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स में सबसे ज्यादा 4.18 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी बढ़त में रहे। वहीं इंफोसिस, एचसीएल टेक, इटर्नल, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील पिछड़ने वालों में शामिल रहे।

यूरोपीय बाजारों में दिखी गिरावट

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सकारात्मक दायरे में बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार तेजी से नीचे कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए।

सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

हिंदू परंपरा में कीमती धातुओं की खरीदारी के लिए शुभ दिन माने जाने वाले धनतेरस का त्यौहार आज मनाया जाएगा, जिसके बाद सोमवार को दिवाली होगी। माना जा रहा है कि शनिवार से लेकर सोमवार तक भारतीय उपभोक्ता जमकर सोने और चांदी की खरीदारी करेंगे। इसी के चलते शुक्रवार को सोने ने 3200 रुपए की छलांग लगाई वहीं चांदी के दाम कम हुए।

एक तरफ जहां सोना राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 3,200 रुपए की तेजी के साथ 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी 7,000 रुपए गिरकर 1,77,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में ज्यादा बिक्री की उम्मीद में स्टॉकिस्टों द्वारा नए सौदे करने से खरीदारी में तेजी आई।

सोने की कीमत बढ़ने के पीछे ये कारण भी मौजूद

सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी सरकार के चालू बंद व डॉलर सूचकांक के 99 से नीचे रहने से सोने में मजबूत बढ़त के साथ तेजी का सिलसिला जारी रहा। इससे सुरक्षित निवेश के लिए सोने में निवेश को समर्थन मिला। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निरंतर अनिश्चितता और डेटा जारी होने में देरी के कारण निवेशक रक्षात्मक परिसंपत्ति के रूप में सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तेजी की गति बरकरार रहने के साथ, जब तक जोखिम की धारणा कमजोर बनी रहेगी, सोने के भाव ऊंचे बने रहने की संभावना है।

 