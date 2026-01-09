Chandigarh Breaking News : प्रदेश सरकार ने 40 वर्षों का सूखा समाप्त किया : गोयल

कहा, आज पंजाब के अंतिम छोर पर मिल रहा किसानों को सिंचाई के लिए पानी

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : जल संसाधन तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मान सरकार ने सिंचाई के लिए नहरी नेटवर्क की बहाली को अपनी प्राथमिकता बनाया है, जिसके लिए सरकार ने बड़ी राशि खर्च की है। उन्होंने बताया कि कृषि सिंचाई को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मान सरकार ने सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास पर वर्ष 2022 से 2025 के दौरान 4557 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 2022 के दौरान खर्च की गई लगभग 2046 करोड़ रुपये की राशि से करीब 2.5 गुना अधिक है।

उन्होंने कहा कि 238.90 करोड़ रुपये की लागत से कंडी नहरी नेटवर्क के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद अब इस क्षेत्र के 433 गांवों की 1.25 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध हो रहा है। यह उपलब्धि पंजाब की सिंचाई प्रणाली में एक निर्णायक परिवर्तन है।

प्रदेश सरकार ईमानदारी से कर रही कार्य

इस उपलब्धि से संबंधित विवरण साझा करते हुए इस परियोजना के पूर्ण होने से किसानों पर पड़े प्रत्यक्ष प्रभावों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के ईमानदार प्रयासों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में किसानों को लगभग 40 वर्षों के बाद नहरी पानी प्राप्त हुआ है, जबकि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण किसान इसकी उम्मीद तक छोड़ चुके थे।

लीकेज की समस्या का हुआ समाधान

अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कंडी क्षेत्र में नहरी पानी की कमी को दूर किया गया है। मुकेरियां हाइडल चैनल से निकलने वाली 463 क्यूसेक क्षमता की कंडी नहर (तलवाड़ा से बलाचौर), जिसकी कुल लंबाई 129.035 किलोमीटर है, का स्टेज-1 निर्माण वर्ष 1998 में पूरा हुआ था। इसी प्रकार कंडी नहर स्टेज-2 के अंतर्गत (होशियारपुर से बलाचौर तक) मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूरा किया गया था।

इन नहरों की हालत खराब होने के कारण इनमें अक्सर लीकेज/सीपेज की समस्या बनी रहती थी और नहरी पानी टेलों तक नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भगवंत मान सरकार ने इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को प्राथमिकता दी और तलवाड़ा से बलाचौर तक नहरी पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 238.90 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। अब लगभग 40 वर्षों बाद नहरी पानी टेलों तक पहुंच रहा है।

