Basketball Players Death Case, (आज समाज), चण्डीगढ़: हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में हुई बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर खेल विभाग ने खुद को क्लीन चिट देते हुए रिपोर्ट में कहा कि विभाग का दोनों खिलाड़ियों की मौत से संबंध नहीं। खेल विभाग ने रिपोर्ट में कहा कि हादसे वाली जगह हमारे अधीन नहीं है। दोनों घटनाओं से खेल विभाग का कोई संबंध नहीं है। विभाग की ना खेल नर्सरी है और ना ही बास्केटबॉल कोर्ट। बता दें कि हाल ही में बास्केटबॉल पोल टूटने से दो खिलाड़ियों की हुई मौत थी। इन दोनों ही मामलों में रोहतक झज्जर के जिला के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उक्त बातें कही गई।

इन मौतों से कोई लेना-देना नहीं

हालाँकि इन दोनों हादसों के बाद हरियाणा सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्पोर्ट्स) और डायरेक्टर जनरल, स्पोर्ट्स का ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन विभाग की अंदरूनी जांच की बात करें तो विभाग का कहना है कि इन मौतों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल का पोल टूटने से अमन (15) की मौत हो गई थी। झज्जर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर (DSO) सत्येंद्र कुमार की जांच में यह नतीजा निकला कि रिपोर्ट में कहा गया, स्टेडियम में डिपार्टमेंट बास्केटबॉल के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला रहा है। इसलिए, इस घटना का डिपार्टमेंट से कोई लेना-देना नहीं है।

न ही बास्केटबॉल कोर्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंडर आता

ऐसे ही 25 नवंबर को रोहतक के लखन माजरा में बास्केटबॉल कोर्ट पर प्रैक्टिस करते समय पोल टूटने से स्टेट-लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी (16) की मौत हो गई थी। वहीं त्वरित कर्रवाई करते हुए 26 नवंबर को हुई इस घटना के बाद DSO, रोहतक, अनूप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। बता दें कि अपने सस्पेंशन से पहले, अनूप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस ज़मीन पर बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया था, वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की नहीं थी।

इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी साफ लिखा है कि यह हादसा राजीव गांधी खेल परिसर, लखन माजरा में नहीं हुआ था, और न ही बास्केटबॉल कोर्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है। हालांकि उक्त दोनों हादसों के लिए सरकार की तरफ से ज़िम्मेदारी लेते हुए राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम ने 28 नवंबर को विभाग की एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

