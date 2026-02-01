Weather Update : उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बदला मौसम, पहाड़ों से मैदानों तक बरस रहे बदरा

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली। समस्त उत्तर भारत में शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि से मौसम में दोबारा से बदलाव आया है। लगभग सभी राज्यों में हल्की बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आया है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है।

इसके साथ ही मैदानों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम में यह बदलाव एक के बाद एक लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आया है। आईएमडी के अनुसार एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ पांच से सात फरवरी तक भी सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए यह माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में मौसम का यह मिजाज इसी तरह बना रहेगा।

पहाड़ी राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

जहां मैदानी इलाकों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी है, वहीं हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। आज रात से ही यूपी और दिल्ली में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश, आंधी, बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी शामिल है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं यह एक दो दिन जारी रहने की संभावना है, साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं। सुबह के समय कोहरा भी छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 18-20 डिग्री और न्यूनतम 11-13 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। येलो अलर्ट जारी है, जिससे ट्रैफिक और उड़ानों में व्यवधान संभव है।

पंजाब हरियाणा में बढ़ेगी ठंड

दोनों राज्यों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह और रात में दृश्यता बहुत कम रह सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ठंड और कोहरे का प्रकोप है। न्यूनतम तापमान 4-7 डिग्री तक गिर सकता है।

पहाड़ों में सड़कें बंद, हिमस्खलन का खतरा

पहाड़ों पर मौसम का कहर जारी है। हिमाचल (मनाली, शिमला आदि) और कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद, बिजली-पानी की सप्लाई प्रभावित। कई जगहों पर 900+ सड़कें बंद हैं, और एवलांच का खतरा भी बढ़ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात का अलर्ट है, जो पर्यटकों के लिए खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण नजारे पेश कर रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों विशेषकर पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे तीखी ढलानों और ऊंची चोटिंयों के पास न जाएं।