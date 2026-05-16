Om Shanti Om Song: 29 साल पहले आया वो गाना जिसमें दिखे थे 31 स्टार्स

यूट्यूब पर मिले हैं 426 मिलियन व्यूज

Om Shanti Om Song, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने यूं तो अपने करियर में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक्टर की दुनियाभर में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है। साल 2007 में आई उनकी फिल्म ओम शांति ओम कई मायनों में खास थी।

इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग ओम शांति ओम में डायरेक्टर फराह खान ने कुछ प्रयोग किए थे। फिल्म के गाने में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही आ गई थी। इस गाने में 5-10 नहीं कुल 31 स्टार्स का कैमियो देखने को मिला था। ये गाना आज भी कहीं दिखता है तो फैंस के लिए स्पेशल फील होता है।

ये कलाकार आए नजर

गाने में लीड रोल में शाहरुख खान थे और अर्जुन रामपाल भी इसमें नजर आए थे। वहीं इसमें एक के बाद एक कई सारे स्टार्स का कैमियो देखने को मिला था। गाने में काजोल, रानी मुखर्जी, तबु, विद्या बालन, रेखा, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस नजर आई थीं।

वहीं फिल्म के गाने में सलमान खान, संजय दत्त, सैफ अली खान, रितेश देशमुख, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, बॉबी देओल, जायद खान, जितेंद्र, तुषार कपूर, अरबाज खान, डीनो मोरेया और आफताब शिवदासानी जैसे कलाकार नजर आए थे।

गाने को मिली काफी पॉपुलैरिटी

फिल्म के इस गाने को उस समय काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और अब तक के इतिहास में ऐसा कोई भी गाना नहीं आया है जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिली हो। इस गाने को यूट्यूब पर भी खूब देखा गया है और इसे कुल 426 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। हालांकि फिल्म के दूसरे गाने भी खूब पसंद किए गए थे।

फिल्म ने कमाए 140 करोड़ रुपए

फिल्म ओम शांति ओम की बात करें तो इस फिल्म से ही दीपिका पादुकोण ने अपना डेब्यू किया था और उनका फिल्म में डबल रोल था। फिल्म में अर्जुन रामपाल लीड विलेन के रोल में थे।

फिल्म को काफी पसंद किया गया था और इसकी कमाई भी अच्छी रही थी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसकी तुलना में फिल्म की कमाई 140 करोड़ से ज्यादा की रही थी। ये फिल्म सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

ये भी पढ़ें: कान्स पहुंचीं आलिया भट्ट, सिंपल लुक पर फिदा हुए फैंस