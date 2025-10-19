Samsung Galaxy S25 Ultra: अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह दिवाली सेल आपके लिए सुनहरा मौका है! सैमसंग का सबसे बेहतरीन डिवाइस, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, अब ₹1 लाख से कम में उपलब्ध है, और इस डील के लिए किसी बैंक ऑफर की भी ज़रूरत नहीं है।

लगभग ₹1.3 लाख की शुरुआती कीमत वाला गैलेक्सी S25 अल्ट्रा अब काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध है। यह डिवाइस नेक्स्ट-जेन AI फीचर्स, शानदार 200MP कैमरा और सिग्नेचर S पेन सपोर्ट से लैस है, जो इसे बाज़ार के सबसे शक्तिशाली और फ़ीचर्स से भरपूर स्मार्टफोन्स में से एक बनाता है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

अमेज़न की दिवाली सेल के दौरान, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमत घटकर ₹98,700 हो गई है। इसके अलावा, सैमसंग विशेष कैशबैक डील्स भी दे रहा है:

Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹2,961 तक का कैशबैक।

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर ₹1,250 तक की छूट।

केवल ₹2,573 प्रति माह से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI विकल्प।

और अगर इतना ही काफी नहीं है, तो आप अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करने पर ₹58,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं। एक्सचेंज की सही कीमत आपके डिवाइस की स्थिति और ब्रांड पर निर्भर करेगी।

स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: 6.9 इंच का डायनामिक AMOLED पैनल, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ शानदार विजुअल्स के लिए।

प्रोसेसर: बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट द्वारा संचालित।

बैटरी: 45W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बड़ी बैटरी।

रियर कैमरा सेटअप: क्वाड-कैमरा सिस्टम जिसमें

200MP का प्राइमरी लेंस

50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस

50MP का पेरिस्कोप लेंस

10MP का टेलीफ़ोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम)

फ्रंट कैमरा: क्रिस्प और क्लियर पोर्ट्रेट के लिए 12MP का सेल्फी शूटर