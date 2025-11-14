Ind vs SA Test Series 2025 : आसान नहीं है दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत में जीत की राह

आंकड़े दे रहे गवाही, 15 साल से भारत में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है दक्षिण अफ्रीका

Ind vs SA Test Series 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम दक्षिण अफ्रीका आज से दो टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज दोनों टीमों के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वहीं सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच गुवाहटी में खेला जाना है। दोनों टीमें इस सीरीज में पूरे आत्मविश्वास व जीतने के संकल्प से उतर रहीं हैं।

इस सीरीज की बड़ी बात यह है कि जो भी टीम इस सीरीज को दो-शून्य से जीतेगी वह वर्ल्ड टेस्ट प्वाइंट टेबल में नंबर दो पर पहुंच जाएगी। एक तरफ जहां यह भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल की अपने घरेलु मैदानों पर मुश्किल परीक्षा है वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए भी इस सीरीज में जीत की राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि अफ्रीकी टीम के लिए यह दौरा आसान नहीं होगा, क्योंकि वह 15 साल से भारत में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। हालांकि, साउथ अफ्रीका जून 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद एक भी सीरीज नहीं हारा है।

यह है दोनों टीमों की डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल में पोजिशन

यदि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट टेबल में टीमों की स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल टीम इंडिया तीसरे और साउथ अफ्रीका पांचवें नंबर पर है।दोनों ही टीमों के पास सीरीज को 2-0 से जीतकर टॉप-2 में आने का मौका है। वहीं हारने वाली टीम टॉप-5 पोजिशन से बाहर भी हो सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह समानता है कि दोनों ने अपनी पिछली दो टेस्ट सीरीज में से कोई भी गवाई नहीं है।

भारतीय टीम ने जहां इंगलैंड को उसके ही घर में 2-2 की बराबरी पर रोका वहीं वेस्ट इंडीज को अपने घरेलू मैदानों पर 2-0 से हराया है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीक ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के बाद जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया। वहीं पाकिस्तान में 1-1 से सीरीज ड्रॉ खेली। अब टीम भारत में 6 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। 2019 में आखिरी बार टीम को 3 टेस्ट में 3-0 से हार मिली थी।

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम

केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह।

पहले टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की संभावित टीम

एडेन मार्कराम, रयान रिकेलटन, टोनी डी जोरजी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, सेनुरान मुथुसामी, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा।