Roads Collapsed in Few Months : करोड़ों की लागत से बनी सड़क कुछ ही महीनों में धंसी, हादसों का खतरा बढ़ा

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। नगर परिषद दफ्तर तक जाने वाली सड़क, जो चंडीगढ़-अंबाला हाईवे से जुड़ती है, करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई थी। उम्मीद थी कि यह सड़क लंबे समय तक लोगों को बेहतर सुविधा देगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। बारिश के बाद सड़क कई जगहों से धंसना शुरू हो गई है। शुक्रवार को तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नगर परिषद कार्यालय के गेट के ठीक सामने कार का एक टायर धंस गया।

हालांकि कार को लोगों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन इस घटना ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क पर टाइल्स बिछाई गई थीं, लेकिन नीचे की मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह गई। नतीजा यह हुआ कि कई जगहों से सड़क खोखली हो गई और टाइल्स धंसने लगीं। कई जगहों पर सड़क पर गड्ढे जैसे हालात बन गए हैं। यही वजह है कि यहां से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक हर समय हादसे के खतरे से गुजरते हैं।

करोड़ों का बजट, फिर भी घटिया निर्माण

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने इस सड़क पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन ठेकेदारों ने निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। यही कारण है कि सड़क कुछ ही महीनों में खराब हो गई। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो सकती है और अगर जल्द इसकी मरम्मत नहीं की गई तो यहां किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को जब नगर परिषद दफ्तर के सामने कार का टायर धंसा तो वहां मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे उसे बाहर निकाला। लोग कहते हैं कि जब दफ्तर के गेट पर ही सड़क धंस गई है तो बाकी हिस्सों की हालत का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। निवासियों ने नगर परिषद और प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए।

