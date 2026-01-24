King Release Date: किंग की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

King Release Date: किंग की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

नया टीजर भी जारी
King Release Date, (आज समाज), मुंबई: शाहरुख खान के तमाम फैंस को जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो पल आ ही गया। उनकी फिल्म किंग की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। शनिवार को खुद शाहरुख ने इंस्टग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि उनकी ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी इस साल के आखिर में शाहरुख ने बॉक्स आॅफिस पर धमाका करने की पूरी तैयार कर ली है।

उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनका अंदाज जबरदस्त लग रहा है। इस वीडियो ने फिल्म के लिए फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शाहरुख एक डायलॉग भी बोलते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं, डर नहीं दहशत हूं। इस वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख ने कैप्शन में लिखा, किंग दहाड़ने को तैयार है। 24 दिसंबर 2026 को सिनेमा में।

फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस

इस रिलीज डेट अनाउंसमेंट टीजर में शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन अवतार दिख रहा है। इससे पहले शाहरुख ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर भी किंग का पहला टीजर वीडियो जारी किया था। उसमें भी वो काफी जबरदस्त लगे थे। उसके बाद से उनते तमाम फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ये सितारे भी किंग का हिस्सा

अभिषेक बच्चन इस पिक्चर में विलेन का किरदार निभा रहे हैं। उनके अलावा दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, अनिल कपूर और अभय वर्मा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। साल 2023 की शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद किंग के डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं। शाहरुख खान की आखिरी रिलीज फिल्म डंकी थी, जो दिसंबर 2023 में आई थी। उसके बाद वो किसी भी फिल्म में नहीं दिखे हैं। ऐसे में इस पिक्चर से फैंस के साथ-साथ शाहरुख को भी उम्मीदें हैं।

