The Raja Saab Advance Booking: एडवांस बुकिंग में प्रभास का जलवा!” ‘The Raja Saab’ ने मारी बाजी, ‘धुरंधर’ पर संकट?

The Raja Saab Advance Booking: साउथ के सुपरस्टार प्रभास अपनी बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म द राजा साब के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और फैंस में उत्साह साफ दिख रहा है। यह फिल्म काफी समय से चर्चा में है, न सिर्फ अपने बड़े बजट की वजह से,

बल्कि इसलिए भी क्योंकि दर्शक 2024 में उनकी पिछली रिलीज़ कल्कि 2898 AD के बाद प्रभास को देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। द राजा साब के ट्रेलर और गानों ने पहले ही ज़बरदस्त माहौल बना दिया है, और अब इसके एडवांस बुकिंग के आंकड़े इस क्रेज़ को और बढ़ा रहे हैं।

द राजा साब ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की है?

द राजा साब की एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, और फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन 2 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे।

अब तक, फिल्म ने तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्ज़न में ₹5.66 करोड़ (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) का कलेक्शन किया है। ब्लॉक सीटों को मिलाकर, कुल एडवांस बुकिंग कलेक्शन ₹11.09 करोड़ है।

अच्छी शुरुआत, लेकिन प्रभास की फिल्म के हिसाब से कम?

हालांकि ये आंकड़े प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि प्रभास की फिल्म के लिए यह थोड़ा कम है। हालांकि, मौजूदा ट्रेंड्स के आधार पर, द राजा साब के सभी भाषाओं में लगभग ₹20-25 करोड़ की ओपनिंग करने की उम्मीद है।

काफी कुछ स्पॉट बुकिंग पर निर्भर करेगा, और अगर यह मोमेंटम जारी रहता है, तो ओपनिंग डे का कलेक्शन ₹25 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है।

द राजा साब का बजट कितना है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, द राजा साब ₹400-450 करोड़ के बड़े बजट पर बनी है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए बंपर ओपनिंग और ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ की ज़रूरत होगी।

स्टार कास्ट और दर्शकों का क्रेज़

प्रभास के अलावा, फिल्म में संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इतनी दमदार स्टार कास्ट के साथ, उम्मीदें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि टीज़र रिलीज़ के बाद, फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं,

जिससे इसका बॉक्स ऑफिस का सफर देखना और भी दिलचस्प हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या द राजा साब, धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? इसका जवाब फिल्म के थिएटर में आने के बाद ही पता चलेगा।