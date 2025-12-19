Punjab Breaking News : जनता ने सरकार के काम पर लगाई मुहर : केजरीवाल

Harpreet Singh
कहा, चुनाव परिणाम भगवंत मान सरकार की जन-हितैषी और विकास नीतियों के पक्ष में बह रही हवा का प्रमाण

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से निर्णायक फैसला सुनाते हुए पंजाब भर के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी (आप) को जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों में एक बड़ा जन-फतवा दिया है, जो सत्ताधारी सरकार से ऊबने या थकने का नहीं बल्कि सरकार के बेहतर शासन की स्पष्ट समर्थन का प्रमाण है। 70 प्रतिशत से अधिक सीटों पर पार्टी की जीत एक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मजबूत जन-लहर की ओर इशारा करती है। यह कहते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह जन-फतवा भगवंत मान सरकार द्वारा ‘काम की राजनीति’, जिसमें ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’, सिंचाई सुधार, निर्विघ्न बिजली, सड़क निर्माण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि क्षेत्रों में विभिन्न पहलकदमियां शामिल हैं, के प्रति लोगों के गहरे विश्वास को दर्शाता है।

आप ने सभी पार्टियों को छोड़ा पीछे

यह कहते हुए कि ‘आप’ ने कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस फैसले ने लोगों की सोच को स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दिया है और ये परिणाम उनकी सरकार द्वारा जिम्मेदारी और विनम्रता की भावना से लोगों की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिसे वे इसी तरह जारी रखेंगे।आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज यहां कहा कि ग्रामीण पंजाब में हाल ही में हुई ब्लाक समिति और जिला परिषद चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी की शानदार जीत और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों में लोगों के विश्वास को दर्शाते हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीन-चार दिन पहले ही ग्रामीण पंजाब में ब्लाक समिति और जिला परिषद की चुनाव हुए थे, जिनके परिणाम कल ही आए हैं और अब तक के परिणामों से लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीटें जीती हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।

580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम वोटों के अंतर से जीती गई

आप’ प्रमुख ने कहा कि पंजाब भर में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम वोटों के अंतर से जीती गई हैं, और इन 580 सीटों में से ‘आप’ ने 100 से कम वोटों के अंतर से 261 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी पक्ष ने 319 सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग या दबाव बनाने की कोई बात होती तो सिर्फ डीसी या एसडीएम को एक फोन काल करने से विपक्ष द्वारा जीती गई 319 सीटें आसानी से हमारे पक्ष में जा सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम लोगों की सच्ची भावना और सोच देखना चाहते थे।

