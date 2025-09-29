Farmers Protest : आंदोलनकारी किसानों ने धरनास्थल से एसडीएम कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उपमंडल कार्यालय पर धरनारत किसानों ने आज धरना स्थल से लेकर उपमंडल कार्यालय तक पहुंच कर एसडीएम को मांगपत्र देकर बकाया मुआवजा जारी करने व मंडी में तत्काल प्रभाव से बाजरे की खरीद आरंभ करने की मांग की। एसडीएम ने उच्चाधिकारियों को सारी स्थिति से अवगत करवा कर समाधान करने का भरोसा दिया।कस्बे के जुई रोड़ स्थित बिजली कार्यालय परिसर में आज 74 वें दिन भी जारी रहा। धरने पर पहुंचे किसान मजदूर संघर्ष समिति प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौंथ, श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह बेरला की अगुवाई में आंदोलनकारी किसानों ने धरना स्थल से लेकर पहले अनाज मंडी का जायजा लिया तथा उपमंडल कार्यालय तक पहुंच कर एसडीएम आशीष सांगवान को सारी स्थिति से अवगत करवाया।

आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 22 सितंबर से बाढड़ा अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद करने का शेड्यूल जारी किया था लेकिन अभी तक एक दाना भी नहीं खरीदा गया जिससे किसानों आढतियों में रोष बना हुआ है। सरकार एक तरफ तो किसान हितैषी होने का दावा कर रही है जबकी दूसरी तरफ किसानों का बकाया मुआवजा, बाजरा खरीद में देरी, भावांतर के नाम पर किसानों से छलावा किया जा रहा है जिसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

एसडीएम आशीष सांगवान ने बताया कि मौजूदा समय में बाजरे की खरीद के लिए लिए गए सैंपल फेल हो गए हैं और उसको लेकर राज्य मुख्यालय द्वारा जल्द ही बैठक आयोजित कर कोई सर्वसम्मत फैसला लिया जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि वह उनके मुद्दों को लेकर उच्चाधिकारियों को सारी स्थिति से अवगत करवा कर समाधान करने का भरोसा दिया। उनके अलावा सुखदेव, करतार ग्रेवाल, सीटू जिला प्रधान कमलेश भैरवी, जिला सचिव सुमेर सिंह धारणी, राजकुमार घिकाडा, रणधीर कुंगड़, किसान नेता राजकुमार हडो़दी, श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला, पूर्व अध्यक्ष मास्टर रघबीर श्योराण, चंद्रमुखी, रोशन लाल, सुरेश जेवली, डाक्टर सुमेर सिंह सांगवान, ब्रह्मपाल बाढडा, राजेश कुमार भांडवा, भूप सिंह धारणी, होशियार सिंह, सत्य प्रकाश जेवली, रणधीर, हवा सिंह, प्रताप सिंह, रमेश भाम्भू, मास्टर महीपाल भांडवा,पारस काकडौली, प्राचार्य हवा सिंह पीटीआई, धर्मपाल, नरेश कादयान इत्यादि मौजूद रहे।

किसानों के साथ अन्याय सहन नहीं

किसान सभा अध्यक्ष नसीब सिंह कारीमोद व पूर्व प्राचार्य हवासिंह हंसावास की अध्यक्षता में संचालित धरने को संबोधित करते हुए सुरेश कौंथ ने कहा कि आज सरकार की पंूजीपति नीतियों के कारण कारखानों में बने उत्पादन महंगे हैं और किसान के खेत में उपजी फसलों के भाव नाममात्र होने से किसान के लिए कृषि घाटे का सौदा बन गया है। केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें किसानों को बीमा कंपनी की आड़ में जमकर लूट रही हैं। प्रतिवर्ष अरबों रुपयों का प्रीमियम वसूल कर रही हैं लेकिन नुकसान होने पर मुआवजे के नाम पर केवल नाममात्र राशी देती है जो ऊंट के मुहं में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगी।

किसान कौम देश व दुनिया का पेट भरने वाली कौम है देश कितनी प्राकृतिक आपदा आई हुई फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे है

डीएपी खाद बीज तमाम किसानों तक पहुंचाया जाए किसान और किसानों कि बहन बेटियों डीएपी खाद के लिए लम्बी -लम्बी लाईन में लगने को मजबूर हैं किसानो के केसीसी ऋण का ब्याज माफ किया जाऐ किसान धूप बरसात में धरने पर बैठे सरकार किसानों कि सुध लेने को तैयार नहीं है किसान कौम देश व दुनिया का पेट भरने वाली कौम है देश कितनी प्राकृतिक आपदा आई हुई फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं और कहा ज्यादा बारिश होने के कपास बाजरा गवार मुग की फसल बर्बाद हो गई है।

सरकार व प्रशासन से मांग करते हैं और पानी के निकासी लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने जाऐ 2023 कपास बीमा क्लेम कृषि विभाग के अधिकारियों ने सत्ताधारियों से मिल कर, चुनाव आचार संहिता के चलते, जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर ,350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया । इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022- 23 में जहां फसल बीमा क्लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह क्लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है।

