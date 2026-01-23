PM Modi’s Tamil Nadu Visit : पीएम आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद

चेंगलपट्टू में करेंगे जनसभा को संबोधित, केरल में भी करेंगे कई परियोजनाओं का शुभारंभ

PM Modi’s Tamil Nadu Visit (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाड और केरल का दौरा करेंगे। केरल में जहां पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में चार नई ट्रेन जनता को समर्पित करेंगे तो वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए मदुरंथकम (चेंगलपट्टू) में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञात रहे कि तमिलनाडु में होने जा रहे विधानसभा चुनाव भाजपा और एनडीए दलों के लिए बहुत अहम है यही कारण है कि चुनाव प्रचार का आगाज वहां पर पीएम की रैली के साथ होने जा रहा है। इन दोनों राज्यों में पीएम का एक दिवसीय दौरा है और वे शाम को दिल्ली वापस लौट आएंगे।

एनडीए दलों ने रैली की तैयारी की पूरी

जानकारी के मुताबिक, पीएम की रैली के दौरान मंच पर अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) सहित एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल ने विश्वास जताया है कि अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला यह गठबंधन द्रमुक के भ्रष्ट और वंशवादी शासन को खत्म कर सत्ता में आएगा। उन्होंने सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को पद से हटाने की मांग भी की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि यह रैली द्रमुक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगी।

केरल को आज मिलेंगी तीन अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात

केंद्र सरकार का लक्ष्य केरल में रेल कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। ताकि दुनिया भर से ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकें। इससे जहां पर्यटन में वृद्धि होगी वहीं केरल की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए वे तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सहित चार सेवाएं शुरू करेंगे। ये ट्रेनें केरल को तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे। ब्याज मुक्त क्रेडिट की यह सुविधा रेहड़ी-पटरी वालों को तत्काल नकदी और डिजिटल लेनदेन में मदद करेगी। प्रधानमंत्री केरल के एक लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के तहत ऋण भी वितरित करेंगे।

