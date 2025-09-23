The new GST system : प्रधानमंत्री ने नई जीएसटी व्यवस्था लागू कर दी है बड़ी सौगात

रोजमर्रा की वस्तुएं हो गई हैं काफी सस्ती

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। प्रदेश के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि देशभर में नई जीएसटी व्यवस्था लागू कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को त्योहारों पर एक बड़ी सौगात दी है। इससे देश के किसान, मध्यम और गरीब वर्ग के साथ-साथ आमजन, युवा और महिलाओं के जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था तेजी से मजबूत होगी।

सरकार ने जीएसटी में सुधार बड़ी गहनता व सोच विचार कर देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर किया गया है

कैबिनेट मंत्री मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स के चार स्लैब थे, जिसमें पांच प्रतिशत, 12, 18 और 28 प्रतिशत शामिल थे, लेकिन अब इनमें सुधार कर केवल दो स्लैब ही रखे गए हैं, जिनमें पांच और 18 प्रतिशत है। केवल सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं व लग्जरी सामान पर 40 प्रतिशत जीएसटी रखा गया है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल की जीएसटी की नई सरंचना में 5 प्रतिशत के स्लैब में 99 प्रतिशत तरह का सामान शामिल है, 18 प्रतिशत के स्लैब में 90 प्रतिशत तरह का सामान शामिल है। ऐसे में हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं काफी सस्ती हो गई हैं। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी में सुधार बड़ी गहनता व सोच विचार कर देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर किया गया है।

प्रधानमंत्री के कूटनीति निर्णयों से भारत की आज दुनिया मे अलग ही पहचान है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी के नेतृत्व में सरकार हर मामले में पूरी तरह से सजग है। जीएसटी की नई संरचना लागू करना राष्ट्र के विकास मे बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी दूरगामी सोच के साथ देश हित में ठोस और कारगर निर्णय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के कूटनीति निर्णयों से भारत की आज दुनिया मे अलग ही पहचान है। उन्होंने आमजन को सर्वोपरि और देवो भव: माना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी की नई संरचना लागू करने के साथ ही देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने व अपनाने का आह्वान किया है। इससे गरीब व मध्यम वर्ग का उत्थान होगा। उन्होंने कहा कि हमें वहीं चीजें खरीदनी हैं, जिसमें देशवासियों का पसीना लगा हो। इससे लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के हित के लिए प्रतिबद्ध है।

जलभराव की स्थिति में सरकार द्वारा जिला के सभी क्षेत्रों से बारिश के पानी निकासी के लिए हर संभव पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा ई-क्षति पूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे। इसी प्रकार से पानी से घरों या अन्य नुकसान के लिए सरकार ने मुआवजा राशि तय की है। सरकार किसान के साथ-साथ आमजन के हित के लिए गंभीर है।इस मौके पर विधायक उमेद पातुवास, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील इंजीनियर, एसडीएम योगेश सैनी, रवि गर्ग जी, ओमवीर महाराणा, बलविंदर जोगी, पार्षद विनोद सिंहमार, पार्षद नवीन प्रजापती, सतीश बजाज, विजय अग्रवाल, मनोज जोगी, राजरानी सांगवान, सुमित शर्मा, प्रियंका प्रजापति आदि उपस्थित रहे।

