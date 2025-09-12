Gold Price Update : सोने और चांदी के दाम छू रहे आसमान

दोनों कीमती धातुओं ने शुक्रवार को छुआ नया उच्चतम स्तर

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी को जानों आजकल पंख लगे हुए हैं और इनकी कीमते हर रोज ऊंचाई की तरफ ही उड़ान भर रही हैं। यदि इन दोनों की कीमत की बात करें तो ये दोनों ही अपने-अपने स्तर पर नए रिकॉर्ड कायम करते हुए सार्वकालीन ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। इस तेजी के पीछे सर्राफ जानकारों का कहना है कि मजबूत वैश्विक मांग इनकी कीमतों को बढ़ा रही है। वहीं कुछ का मानना है कि अगले सप्ताह अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीद बढ़ने से भी शुक्रवार को इनके दाम में तेजी दिखाई दी।

दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रही कीमतें

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। सोने की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई। इसके साथ ही 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। यह 700 रुपए की छलांग लगाकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 700 रुपए बढ़कर 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो इसका सर्वकालिक उच्चतम स्तर है।

चांदी ने एक दिन में लगाई चार हजार की छलांग

इस बीच, चांदी में तेजी से उछाल आया और दो दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। चांदी 4,000 रुपये की छलांग लगाकर 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। चालू कैलेंडर वर्ष में पीली धातु की कीमतों में 34,850 रुपये प्रति 10 ग्राम या 44.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 44,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।

