Post Office NSC Scheme, (आज समाज), नई दिल्ली : जो लोग सुरक्षित निवेश करना पसंद करते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम एक बेहतरीन विकल्प तौर पर उभर कर सामने आ रही है, चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज की दरें लगातार कम हो रही हैं और ऐसे में आने वाले समय में इसमें और ज्यादा गिरावट की सम्भावना है। वहीं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (NSC) एक सरकारी समर्थित योजना है, जो उपभोक्ताओं को गारंटीड रिटर्न देती है और इसमें कोई भी इच्छुक उपभोक्ता अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी निवेश कर सकते हैं।

ब्याज दर FD पर दिए जा रहे इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा

गौरतलब है कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (NSC) इस समय 7.7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर दे रही है, जो कि मौजूदा समय में बैंकों द्वारा FD पर दिए जा रहे इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा है। इस स्कीम में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलता है। आपको यह भी बता दें कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) अकाउंट के खुलवाने के लिए कोई भारी भरकम अमाउंट नहीं चाहिए, न्यूनतम एक हज़ार रुपए से यह खता खुलवाया जा सकता है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इतना हो नहीं इस स्कीम में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियमकी धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है।

NSC को बैंकों के पास गिरवी रखकर लोन भी ले सकते

दम्पति/ पति-पत्नी किसी भी पोस्ट ऑफिस में KYC पूरी करके और आवश्यक दस्तावेज़ देकर NSC अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा सिंगल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं और कितने भी अकाउंट्स खुलवाए जा सकते हैं। यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है जिसके बाद निवेशक को ब्याज सहित पूरी रकम मिल जाती है। वहीं निवेशक पोस्ट ऑफिस NSC को बैंकों के पास गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं।

5 साल में कुल ब्याज आय 6,28,647 रुपए

कुल मिलकर अगर कोई दपंति नौकरीपेशा हैं और एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वे पोस्टऑफिस की ये NSC स्कीम के तहत संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। मान लीजिये कि पति और पत्नी का कुल निवेश 14,00,000 है तो उन्हें 5 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट 20,28,647 प्राप्त होगा, मतलब कि 5 साल में कुल ब्याज आय 6,28,647 रुपए रही। इस तरह से केवल 5 साल में 14 लाख रुपए का निवेश 20.28 लाख रुपए के फंड में बदल जाएगा।

