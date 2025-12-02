PMO Office Name Change, (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया है। अब पीएमओ ‘सेवा तीर्थ’ के नाम से जाना जाएगा ,बता दें कि सरकार ने यह निर्णय पीएमओ की कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए लिया है। साथ ही सरकार ने केंद्रीय सचिवालय के नाम में भी बदलाव किया है, जिसका नाम अब कर्तव्य भवन होगा। इतना ही नहीं अब देश में राज भवन भी लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे।

मुख्य उद्देश्य पीएमओ को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाना

पीएमओ के नाम को बदलने का उद्देश्य न केवल पीएमओ की कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण है, बल्कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पीएमओ को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाना है, ताकि आमजन अपनी समस्याओं और सुझावों को आसानी से रख सकें। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और तमिलनाडु सहित देश के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों के नाम में बदलाव किया है।

बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए एक निर्देश के बाद किए

गौरतलब है कि उक्त बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए एक निर्देश के बाद किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा गया था कि राज भवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। जिसके बाद नाम बदलने का फैसला लिया गया और नाम परिवर्तन का एलान किया गया।

ये भी पढ़ें: Basketball Players Death Case: खेल विभाग ने खुद को दी क्लीन चिट, रिपोर्ट में कहा- दोनों खिलाड़ियों की मौत से संबंध नहीं