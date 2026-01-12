Thalapthy Vijay: जिस प्लेन से ट्रैवल करते हैं तमिल सुपरस्टार थलपति विजय, जानें कितनी है उस प्राइवेट जेट की कीमत?

Thalapathy Vijay: जिस प्लेन से ट्रैवल करते हैं तमिल सुपरस्टार थलपति विजय, जानें कितनी है उस प्राइवेट जेट की कीमत?

इन दिनों खासी सुर्खियों में है थलापति विजय
Thalapthy Vijay, (आज समाज), नई दिल्ली: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर थलापति विजय इन दिनों खासी सुर्खियों में हैं। विजय की फिल्म जन नेता (जन नायगन) की रिलीज पर पेंच फंसा हुआ है। फिल्म को 9 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसके बाद फिल्म की रिलीज टल गई। साथ ही एक्टर आज दिल्ली के सीबीआई दफ्तर भी पहुंचे थे, जहां तमिलनाडु के करुर भगदड़ मामले में आज एक्टर ने पूछताछ की गई।

अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय (विजय) से जुड़े करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को 12 बजे उनसे मुख्यालय में पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के आॅर्डर पर की गई, जिसके तहत पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने राज्य पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी। इस पूछताछ के लिए एक्टर एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे थे।

इन विमानों से ट्रैवल करते हैं विजय

विजय अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं। वो आज फ्लाई एसबीएस एविएशन कंपनी के एक प्राइवेट जेट से दिल्ली आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय इस कंपनी के प्लेन्स को अपनी शूटिंग और चुनावी रैलियों/कैम्पेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार विजय को वीटी-पीसीआर गल्फस्ट्रीम जी 200 से ट्रैवल करते हुए देखा गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्लेन का एक दिन का रेंट 8 करोड़ रुपए है।

इतनी है कीमत

वहीं बात करें फ्लाई एसबीएस एविएशन के जेट्स की तो, इंटरनेट पर मौजूद डेटा के मुताबिक, लीज पर इस कंपनी के चार्टर प्लेन की कीमतें काफी ज्यादा है। लाइट विमानों का चार्ज 15 से 40 करोड़ रुपए है, वहीं मीडियम का 40 से 80 और हैवी जेट्स का प्राइज 80 से 250 करोड़ रुपए है।

