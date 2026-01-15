Weather Update Today : भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत के मैदानी हिस्से

Harpreet Singh
Weather Update Today : भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत के मैदानी हिस्से

अभी नहीं राहत के आसार, आने वाले दो दिन जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत में इस साल सर्दी अपना रोद्र रूप दिखा रही है। पिछले कई दिन से जारी कोहरे और शीतलहर के प्रभाव से मैदानी राज्यों का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। जिससे ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहीं पहाड़ों में भी ऊंची चोटियों पर बफबारी होने से निचले हिस्सों का तापमान शून्य के आसपास या फिर इससे नीचे बना हुआ है। वहीं आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।

इसके असर से आने वाले दिनों में जहां पहाड़ों में बर्फबारी होने की संभावना है वहीं मैदानों में बारिश और शीतलहर चलने के आसार हैं। जिससे ठंड में वृद्धि होना तय है। भारती मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भीषण शीतलहर बनी रहेगी। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है।

पंजाब में बठिंडा, हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा

पंजाब के बठिंडा में 3.2 डिग्री के साथ सबसे सर्द स्थिति रही, जबकि हरियाणा के नारनौल में एक डिग्री और भिवानी में 1.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 17 से 20 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3.1 डिग्री, अयोध्या और मुजफ्फरनगर में 3.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10 से अधिक राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

डल झील का बड़ा हिस्सा जमा

कश्मीर घाटी से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड ने कहर बरपा रखा है। जम्मू-कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां के बीच श्रीनगर में डल झील का बड़ा हिस्सा जम गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 5.2 डिग्री रहा, जबकि कुपवाड़ा में माइनस 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। लद्दाख के द्रास में पारा माइनस 21.7 डिग्री तक गिर गया है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी पारा शून्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ठंड से राहत के आसार कम हैं।