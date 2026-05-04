Suvendu Adhikari : बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया : शुभेंदु अधिकारी

कहा, प्रदेश के समझदार जनता ने ममता बनर्जी को खारिज कर दिया

Suvendu Adhikari (आज समाज), कोलकाता : आज जिन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव परिणाम आ रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नजरे हैं । इतना ही नहीं खुद भाजपा के लिए भी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आना किसी चुनौती से कम नहीं है। सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना से लेकर ग्यारह बजे तक भाजपा की लीड टीएमसी पर भारी पड़ी है। सुबह साढ़े 11 बजे तक की मतगणना की बात करें तो यहां पर भाजपा ने कुल मिलाकर 165 सीट पर लीड हासिल कर ली है।

जोकि बहुमत से ऊपर है। शुरूआती रुझानों पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम व भवानीपुर से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाने जा रही है। कोलकाता के शिक्षित, हिंदू लोगों ने ममता बनर्जी को खारिज कर दिया है। यही शुरूआती रुझान बता रहे हैं।

हम नजीतों का इंतजार कर रहे : राहुल सिन्हा

पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, हम अभी नतीजों का इंतजार करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों से सुरक्षित वापस लौटें। हालांकि, यह निश्चित है कि भाजपा सत्ता में आ रही है। जिस पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वह असामाजिक तत्वों की पार्टी है। इसलिए हम अपने कार्यकतार्ओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे जो पूरी मतगणना के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे तक रुझान साफ हो जाएंगे। टीएमसी जा रही है और भाजपा यहां नई सरकार बनाएगी। दोपहर 12 बजे तक टीएमसी के मतगणना एजेंट भागना शुरू कर देंगे।

टीएमसी खेमे में चुप्पी

मतगणना का समय जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है भाजपा की लीड भी मजबूत होती जा रही है। इस चुनाव में पहली बार हो रहा है कि टीएमसी एक बार भी भाजपा की लीड को तोड़ नहीं पाई है। यही कारण है कि एक तरफ जहां भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश में हैं वहीं टीएमसी के खेमे में पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। पार्टी के किसी भी बड़े नेता का बयान सुबह से लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। मतगणना की बात करें तो पार्टी ने अभी तक कुल 123 सीट पर लीड बनाई हुई है जोकि पिछले विधानसभा चुनाव से बहुत कम है।

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