The pavement made of interlock tiles near the drain : नाले किनारे इंटरलॉक टाइल्स से बना फुटपाथ धंसा, फंस रही है कारें

Chandigarh News (आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। ढकोली एरिया में बरसात के बाद नाले के किनारे इंटरलॉक टाइल्स से बना फुटपाथ धंस गया है। इससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जो अब हादसों को न्योता दे रहा है। लोगों का कहना है कि टाइल्स धंसने के कारण फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग संतुलन खोकर गिर चुके हैं, लेकिन अब तक नगर परिषद या संबंधित विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दो दिन पहले एक कार इस गड्ढे में फंस गई थी जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया।

अगर गलती से कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो वह अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। बरसात के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे किनारे की मिट्टी धीरे-धीरे कटती चली जाती है। इसका असर फुटपाथ के नीचे की मिट्टी पर भी पड़ता है और नीचे से सपोर्ट खत्म होने पर टाइल्स धंसने लगती हैं। यही कारण है कि अब ढकोली में कई जगहों पर फुटपाथ की टाइल्स उखड़ चुकी हैं और वहां बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि कई बार इस समस्या को लेकर शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन खतरनाक जगहों की मरम्मत की जाए और जहां भी फुटपाथ कमजोर हो गया है, वहां दोबारा से नींव को मजबूत कर टाइल्स लगाई जाए ताकि हादसों को रोका जा सके।

