The Panchkula police traced 12 stolen mobile phones : पंचकूला पुलिस ने सितंबर माह में खोए हुए 12 मोबाइल ट्रेस कर असल मालिको को लौटाएं

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने सितंबर माह में सराहनीय कार्य करते हुए खोए हुए 12 मोबाइल फोन उनके असल मालिकों को सुरक्षित रूप से लौटाए हैं। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सभी मोबाइल मालिकों से मुलाकात कर उनकी खुशी में शामिल हुईं और कहा कि पुलिस का उद्देश्य जनता की सुरक्षा व विश्वास को बनाए रखना है। मोबाइल वापसी पर लोगों ने पंचकूला पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करते हुए इसे विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

पुलिस की तत्परता और प्रयासों से इन लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर खुशी साफ झलक रही थी

डीसीपी ने इस उपलब्धि का श्रेय साइबर सेल की पूरी टीम को दिया। उन्होंने बताया कि साइबर सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, सब इंस्पेक्टर रामू स्वामी और सिपाही रजनीश व टीम मे शामिल अन्य कर्मचारियो ने टीमवर्क के साथ मेहनत कर मोबाइल फोन को ट्रेस किया और सही मालिकों तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई। पुलिस की तत्परता और प्रयासों से इन लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट जागृति, एसीपी दिनेश कुमार व मोबाइल धारक मौजूद थे।गुम या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए CEIR पोर्टल पर शिकायत कैसे करे, समझिए आसान भाषा में

CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल आपकी मदद के लिए एक प्रभावशाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है

अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो घबराएं नहीं। भारत सरकार द्वारा संचालित CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल आपकी मदद के लिए एक प्रभावशाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह केंद्रीकृत प्रणाली गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और ट्रैक करने में सहायक है, जिससे उसका दुरुपयोग रोका जा सके।

सबसे पहले, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराएं और FIR की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद आप ceir.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पर “Block Your Lost/Stolen Mobile” यानी “अपने खोए / चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करें” का विकल्प चुनें।

इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, मोबाइल का ब्रांड और मॉडल, खोने की तारीख और स्थान, FIR नंबर, और पहचान पत्र जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही मोबाइल की खरीद की रसीद (इनवॉइस) और FIR की कॉपी जैसे दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक Request ID प्राप्त होगी, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

