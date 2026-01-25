Pakistan Cricket Board : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पर लगाया पक्षपात का आरोप

बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर करने के आईसीसी के फैसले की आलोचना की

Pakistan Cricket Board (आज समाज), खेल डेस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा शनिवार को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को 2026 टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया। आईसीसी के इस फैसले से एक तरफ जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह से तिलमिला गया वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हाय-तौबा मचाना शुरू कर दिया। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक तरफ आईसीसी पर बांग्लादेश मामले में पक्षपात का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान भी आगामी विश्व कप से बाहर हो सकता है।

आईसीसी के फैसले के बाद पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि अंतिम निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘विश्व कप में हिस्सा लेने के बारे में हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार हमें बताएगी। प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान में नहीं हैं। जब वह वापस आएंगे, तो मैं आपको हमारा आखिरी फैसला बता पाऊंगा। यह सरकार का फैसला है। हम उनकी बात मानते हैं, आईसीसी की नहीं।’

यदि सरकार खेलने से मना करेगी तो नहीं खेलेंगे

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमें नहीं खेलना चाहिए, तो हो सकता है कि आईसीसी (स्कॉटलैंड के बाद) 22वीं टीम ले आए। यह सरकार पर निर्भर करता है।’ बता दें कि, पाकिस्तान को अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार टीम 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ टूनार्मेंट का पहला मैच खेलेगी।

हाल ही में ईएसपीएन क्रिकइनफो की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी को ईमेल लिखकर कहा था कि वह बांग्लादेश की मांग का समर्थन करता है, जिसमें भारत में मैच खेलने पर सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह ईमेल मंगलवार को भेजा गया, यानी ठीक एक दिन पहले जब आईसीसी इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने वाली थी। पीसीबी ने आईसीसी बोर्ड के अन्य सदस्यों को भी ईमेल की कॉपी भेजी। पीसीबी ने साथ ही बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की पेशकश भी की।

