Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम : अवैध शराब की बिक्री के बड़े रैकेट पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में शराब ठेका मालिक अंकुश गोयल को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में THE THEKA के शराब ठेका मालिक अंकुश गोयल को राजस्थान के झुंझुनूं से गिरफ्तार किया गया। वाइन-शॉप का मालिक अंकुश गोयल (40) नारनौल के रहने के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक टैक्स चोरी और बिना होलोग्राम वाली हजारों बोतलें बरामद किये जाने के बाद आरोपियों की तलाश जारी थी। अब तक दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कई की तलाश जारी है।

करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप

जानकारी मुताबिक एक्साइज टैक्स चोरी मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंकुश गोयल और वाइन-शॉप के मैनेजर अजय सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि आरोपियों पर करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप है और आबकारी विभाग और पुलिस की टीमों ने छापेमारी के दौरान बिना होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स ठेके से करीब 42,000 बोतलें (लगभग 3,921 पेटियां) अवैध विदेशी शराब बरामद कीं, जिनकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई गई है।

पूरे कारनामे का मास्टरमाइंड 25% हिस्सेदारी वाला मालिक निकला

आरोपियों पर एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए मालिक अंकुश गोयल को राजस्थान के झुंझुनूं से दबोचा। जबकि एक आरोपी अजय (उम्र-26 वर्ष) निवासी गांव नाधौरी जिला फतेहाबाद को दो दिन पहले सिलोखरा गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी मैसर्स सुरेंद्र की वाइनश्-शॉप पर मैनेजर के पद पर काम करता है और उसकी की देखरेख में यह अवैध विदेशी शराब रखी हुई थी। एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे कारनामे का मास्टरमाइंड 25% हिस्सेदारी वाला मालिक निकला, जिसे आज गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

