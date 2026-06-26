Obsession OTT Release: ‘Obsession’ की OTT रिलीज डेट आई सामने, घर बैठे महसूस होगा रोंगटे खड़े कर देने वाला डर

By
Mohit Saini
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Obsession OTT Release: 'Obsession' की OTT रिलीज डेट आई सामने, घर बैठे महसूस होगा रोंगटे खड़े कर देने वाला डर
Obsession OTT Release: 'Obsession' की OTT रिलीज डेट आई सामने, घर बैठे महसूस होगा रोंगटे खड़े कर देने वाला डर

Obsession OTT Release: इस साल के सबसे बड़े हॉरर सरप्राइज़ में से एक, ऑब्सेशन, थिएटर में शानदार रन के बाद घर बैठे दर्शकों को डराने की तैयारी कर रही है। करी बार्कर के डायरेक्शन में बनी, कम बजट की सुपरनैचुरल थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर अचानक हिट हो गई, दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से तारीफ़ मिली और यह साल की सबसे चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक बन गई।

एक कम बजट की फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर छा गई

$1 मिलियन से कम के बजट में बनी, ऑब्सेशन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार नंबर देकर उम्मीदों को तोड़ दिया। ज़्यादातर हॉरर फिल्मों के उलट, जिनकी ओपनिंग वीकेंड के बाद कमाई में भारी गिरावट आती है, यह फिल्म हर हफ़्ते ज़्यादा भीड़ खींचती रही, जिससे यह हाल के सालों में सबसे सफल इंडिपेंडेंट हॉरर फिल्मों में से एक बन गई।

इसकी शानदार परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक ब्रेकआउट हिट बना दिया और दुनिया भर में हॉरर फैंस के बीच काफी चर्चा पैदा की।

ऑब्सेशन कब और कहाँ अवेलेबल होगी?

जिन फैंस ने थिएटर में फिल्म नहीं देखी, उन्हें अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऑब्सेशन 30 जून से डिजिटल खरीदने और रेंटल के लिए उपलब्ध होगी।

हालांकि, फिल्म बनाने वालों ने अभी तक ऑफिशियल स्ट्रीमिंग रिलीज़ डेट कन्फर्म नहीं की है। इंडस्ट्री की उम्मीदें बताती हैं कि फिल्म आखिरकार पीकॉक पर आ सकती है, हालांकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तब तक, फिल्म कुछ खास थिएटर में दिखाई जाएगी।

इसकी ज़बरदस्त सफलता के कारण डिजिटल रिलीज़ में देरी हुई

दिलचस्प बात यह है कि ऑब्सेशन पहले 2 जून, 2026 को डिजिटली रिलीज़ होने वाली थी। हालांकि, फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार परफॉर्म करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर फोकस फीचर्स ने इसकी डिजिटल रिलीज़ को टालने का फैसला किया।

खबर है कि स्टूडियो ने 31 मई को पहले की रिलीज़ प्लान को कैंसिल कर दिया, और हर गुजरते हफ्ते के साथ टिकट की बिक्री बढ़ने पर फिल्म के थिएटर रन को बढ़ाने का फैसला किया।

ऑब्सेशन किस बारे में है?

ऑब्सेशन 2025 की एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसे करी बार्कर ने लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया है। कहानी बेयर (माइकल जॉनस्टन) के बारे में है, जो एक म्यूज़िक स्टोर का कर्मचारी है। उसकी ज़िंदगी एक रहस्यमयी सुपरनैचुरल खिलौना मिलने के बाद एक डरावना मोड़ लेती है। अपनी दोस्त निक्की (इंडी नवरेट) को उससे प्यार करवाने की उम्मीद में, बेयर अनजाने में कई डरावने नतीजे लाता है जो उसके कंट्रोल से बहुत दूर होते जाते हैं।

फिल्म में कूपर टॉमलिंसन, मेगन लॉलेस और एंडी रिक्टर भी सपोर्टिंग रोल में हैं, जबकि बार्कर खुद फिल्म के एक किरदार को अपनी आवाज़ देते हैं।

अपने डरावने माहौल, साइकोलॉजिकल टेंशन और अचानक आए ट्विस्ट के साथ, ऑब्सेशन ने जल्द ही साल की सबसे खास सुपरनैचुरल हॉरर फिल्मों में से एक के तौर पर नाम कमाया है।

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