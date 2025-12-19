Punjab CM News : हार से बौखलाकर विपक्ष कर रहा हंगामा : मान

कहा, चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रही

Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में हुए जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मान ने कहा कि विपक्ष का हंगामा बेबुनियाद है क्योंकि चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस धूरी में 9 वोटों से, झुनीर में 30 वोटों से, भरतगढ़ में 40 वोटों से जीती, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए अपने शब्द जाल से भ्रमित किया, के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में भी कांग्रेस बहुत आराम से जीत गई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर सरकार पिछली सरकारों जैसी नीची सोच रखती तो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के पास कोई सीट नहीं जाती।

ब्लाक समिति में 1800 से अधिक सीटें और 250 जिला परिषद सीटें प्राप्त की

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ ने ब्लाक समिति में 1800 से अधिक सीटें और 250 जिला परिषद सीटें प्राप्त की हैं जो कि कांग्रेस से चार गुना, अकाली दल से पांच गुना और भाजपा से 20 गुना अधिक सीटें हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों का विपक्ष के झूठे प्रचार में न आने और ‘आप’ की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता में अपना विश्वास जताने के लिए तहे-दिल से धन्यवाद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे ‘आप’ और उनकी सरकार द्वारा किए गए हर वादे को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

आप’ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया

भगवंत सिंह मान ने इन चुनावों में पार्टी के पक्ष में जोरदार प्रचार से आप की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए ‘आप’ कार्यकतार्ओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे व्यापारियों को पंजाब में निवेश का न्योता देने के लिए जापान में थे लेकिन ‘आप’ पार्टी के युवा कार्यकतार्ओं ने इन चुनावों में पार्टी की शानदार जीत सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि इस बड़ी जीत ने हमें विनम्रता और जिम्मेदारी से प्रदेश के लोगों की सेवा की भावना से और अधिक भर दिया है।

ग्रामीण सीटों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ

उन्होंने कहा कि ‘आप’ ने ब्लाक समिति की 67 प्रतिशत और जिला परिषद की 72 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे कुल ग्रामीण सीटों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल खुद को गांवों में दबदबे वाली पार्टी बताता है लेकिन देखा जाए तो हर क्षेत्र में अकाली दल का पूरी तरह सफाया हो चुका है और इस सब के बावजूद भी वे बिना किसी कारण अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में अकाली दल की लीडरशिप झूठी उम्मीदें पाल रही है और लोगों द्वारा बार-बार नकारे जाने के बावजूद उन्हें सत्ता में वापसी की उम्मीद है।