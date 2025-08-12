Ambala News : विपक्ष ने अपने आगे कमजोर इंजन लगा रखा है, तो गाड़ी कैसे चलेगी : मंत्री अनिल विज

(Ambala News) आज समाज नेटवर्क, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर चुटकी ली और विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने आगे कमजोर इंजन लगा रखा है। कमजोर इंजन होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान का विरोध करने वाले मंत्री द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर तंज कसते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सब मानने लग गए हैं कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि वे बार-बार पीट रहे है। उन्होंने कहा कि चलना तो इंजन ने होता है, गाड़ी के डिब्बे तो अपने आप स्वयं नहीं चलते। अगर गाड़ी के आगे इंजन ही कमजोर होगा तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। विपक्ष ने अपने आगे इंजन ही कमजोर लगा रखा है।

राहुल गांधी बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर उन्हें कमजोर न करे, जनता ने उन्हें नकार दिया है: कैबिनेट मंत्री अनिल विज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ अभियान अब एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस की लगातार हार होने का मातम मना रहे है। उन्हें समझ जाना चाहिए कि जनता ने अब उन्हें नकार दिया है, उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। ये बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर उन्हें कमजोर न करे।

पाकिस्तान की गीदड़ भभकी में न कभी भारत आया है और न कभी आएगा, भारत अपनी जनता के हितों का ध्यान रखेगा : मंत्री अनिल विज

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आॅपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान की पिटाई हुई है उससे उसे सबक लेना चाहिए और इस प्रकार की गीदड़भभकी में न कभी भारत आया है और न कभी आएगा। भारत अपनी जनता के हितों का ध्यान रखेगा। सिंधु जल समझौता खत्म हो चुका है, सिंधु नदी हमारी नदी है और सिंधु का पानी पी-पीकर ही हम हिंदू हुए हैं और उसका पानी हमारे प्यासे खेतों व लोगों को जाएगा।

