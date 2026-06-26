Oppo Reno 16 Series की धमाकेदार एंट्री! 80W चार्जिंग और दमदार कैमरे से जीतेगी दिल

Oppo Reno 16 Series: Oppo ने ऑफिशियली अपने Reno 16 लाइनअप को ग्लोबल मार्केट में तीन नए स्मार्टफोन — Oppo Reno 16 5G, Oppo Reno 16 Pro 5G, और Oppo Reno 16F 5G के लॉन्च के साथ बढ़ाया है। लेटेस्ट Reno सीरीज़ में फ्लैगशिप से प्रेरित फीचर्स हैं, जिसमें हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा, अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग, AMOLED डिस्प्ले, और पूरे दिन परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन की गई बड़ी बैटरी शामिल हैं। नए स्मार्टफोन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, वह यहां है।

ओप्पो रेनो 16 सीरीज़: कीमत

ओप्पो रेनो 16F 5G

8GB + 128GB वैरिएंट की कीमत THB 15,999 (लगभग ₹45,000) है, जबकि 8GB + 256GB मॉडल की कीमत THB 16,999 (लगभग ₹48,000) है। हैंडसेट पॉप व्हाइट, ड्रीम पर्पल और ट्वाइलाइट वॉयलेट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

ओप्पो रेनो 16 5G

स्टैंडर्ड मॉडल 8GB + 256GB वैरिएंट के लिए THB 19,999 (लगभग ₹56,000) से शुरू होता है। 12GB + 256GB वर्शन की कीमत THB 22,999 (लगभग ₹65,000) है। यह ड्रीम पर्पल, ट्वाइलाइट वॉयलेट और पॉप व्हाइट फिनिश में आता है।

ओप्पो रेनो 16 प्रो 5G

प्रीमियम मॉडल 12GB + 256GB कॉन्फ़िगरेशन में THB 26,999 (लगभग ₹76,000) में उपलब्ध है। खरीदार स्टारलाइट ब्लैक और पॉप व्हाइट कलर ऑप्शन में से चुन सकते हैं।

ओप्पो रेनो 16F 5G स्पेसिफिकेशन्स

ओप्पो रेनो 16F 5G में 6.57-इंच का फुल HD+ क्रिस्टल गार्ड+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें स्मूद विज़ुअल्स के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट है।

डिवाइस को पावर देने के लिए मीडियाटेक डाइमेंशन 7300-एनर्जी चिपसेट है, जिसे 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।

फोटोग्राफी के लिए, स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। फ्रंट में, यह 50MP का सेल्फी कैमरा देता है।

यह डिवाइस Android 16 पर आधारित ColorOS 16.0 पर चलता है और इसमें 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी है।

इसके दूसरे फीचर्स में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, AI फेशियल रिकग्निशन, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-C, NFC और कई ऑनबोर्ड सेंसर शामिल हैं।

Oppo Reno 16 5G और Reno 16 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स

दोनों स्मार्टफोन में 6.32-इंच का फुल HD+ क्रिस्टल गार्ड+ AMOLED डिस्प्ले है। स्टैंडर्ड Reno 16 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जबकि Reno 16 Pro ज़्यादा स्मूद 144Hz रिफ्रेश रेट देता है।

Reno 16 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर है, जबकि Reno 16 Pro 5G में मीडियाटेक डाइमेंशन 8550 सुपर चिपसेट लगा है।

दोनों डिवाइस Android 16 पर आधारित ColorOS 16.0 पर चलते हैं और इनमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,700mAh की बैटरी है।

कैमरा सेटअप

Oppo Reno 16 5G में ट्रिपल-कैमरा सिस्टम है जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है।

इस बीच, Oppo Reno 16 Pro 5G में 200MP का मेन कैमरा है, जिसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो सेंसर है।

दोनों स्मार्टफोन में 50MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है, जो हाई-क्वालिटी सेल्फी और वीडियो कॉल का वादा करता है। प्रीमियम हार्डवेयर, फ्लैगशिप-ग्रेड कैमरे, हाई-रिफ्रेश-रेट AMOLED डिस्प्ले और पूरे लाइनअप में फास्ट चार्जिंग के साथ, Oppo Reno 16 सीरीज़ का मकसद उन यूज़र्स को एक शानदार एक्सपीरियंस देना है जो पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस्ड मोबाइल फोटोग्राफी चाहते हैं।