Delhi Police Constable Notification Release Soon : दिल्ली पुलिस के 7565 कांस्टेबल पदों पर आधिकारिक सुचना जल्द ही की जाएगी जारी

Delhi Police Constable Notification Release Soon : अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग की पुलिस की नौकरी करने का है तो आपको लिए खुशखबरी है की क्यूंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जल्द ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा जारी होने की उम्मीद है। इस भर्ती से हजारों उम्मीदवार जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष और महिला) के पद पर शामिल होना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना चाहिए और उनकी उम्र 18-25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। यह दिल्ली पुलिस में सुरक्षित और अच्छी सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए SSC और दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का विवरण

भर्ती करने वाला संगठन: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन

पद का नाम: कांस्टेबल

रिक्तियां: 7565

नौकरी का स्थान: दिल्ली

श्रेणी: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025

आधिकारिक वेबसाइट:- ssc.gov.in

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए शारीरिक मापदंड

ऊंचाई और छाती (पुरुष उम्मीदवारों के लिए)

ऊंचाई: न्यूनतम 170 सेमी (रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमों के अनुसार छूट)

छाती: 81 सेमी (बिना फुलाए) और 85 सेमी (फुलाने पर)

ऊंचाई (महिला उम्मीदवारों के लिए)

ऊंचाई: न्यूनतम 157 सेमी (रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमों के अनुसार छूट)

शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (PET)

पुरुष उम्मीदवारों के लिए

6 मिनट में 1600 मीटर दौड़

लंबी कूद: 14 फीट (3 मौके)

ऊँची कूद: 3’9’’ फीट (3 मौके)

महिला उम्मीदवारों के लिए

8 मिनट में 1600 मीटर दौड़

लंबी कूद: 10 फीट (3 मौके)

ऊँची कूद: 3 फीट (3 मौके)

कैसे करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन ?

चरण-1: नीचे दी गई नोटिफिकेशन PDF से अपनी योग्यता जांचें

चरण-2: नीचे दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें

चरण-3: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें

चरण-4: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

चरण-5: आवेदन शुल्क का भुगतान करें

चरण-6: आवेदन फॉर्म प्रिंट करें

यह भी पढ़े:- DRDO Apprentice Recruitment 2025 : DRDO ने निकाली अपने 195 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती