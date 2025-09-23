Saksham Employees Association Haryana : सकसं कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने दस सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

Faridabad News(आज समाज नेटवर्क)फरीदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज दस सूत्रीय मांग पत्र को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। जिसका नेतृत्व राज्य वरिष्ठ उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान यूएन खान, वरिष्ठ नेत्री आशा शर्मा ने किया किया। धरना-प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि विभाग बोर्ड निगम में दस से पन्द्रह वर्ष तक लाखों पदों पर अस्थाई कर्मचारी है ओर लाखों पदों से कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर खाली हुए लाखो पदों पर गरीब बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने व सेवा नियमित करने की सरकार की कोई नियत नहीं है।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद भी गठित नहीं किया है। पुरानी पेन्शन बहाल करने की राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार आन्दोलन करने के बाद यूपीएस पेन्शन की घोषणा करके बहका रही है। श्रम कानून तोडक़र श्रमिक को गुलामी के बनाए, श्रम कोड रद्द किया जाए आदि मांगों का ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमन्त्री को भेजा।
प्रदर्शन को पूर्व जिला प्रधान लज्जाराम, बिजली के नेता सतपाल नरवत, नवल सिंह नरवत, सब्बीर खान, जिला सचिव युद्धवीर सिंह खत्री, उप प्रधान जगदीश, संगठन सचिव मुकेश बेनीवाल, ब्लॉक बडख़ल प्रधान अनूप बाल्मिक, पर्यटन नेता मुरारीलाल, कल्लूराम, नगर पालिका जिला प्रधान दलीप बोहत, ब्लॉक प्रधान देवी सिंह आदि मौजूद रहे।
