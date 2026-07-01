Nothing Phone (4b) बनेगा गेम चेंजर! कम कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Nothing Phone (4b) : नथिंग अपने सस्ते स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। हाल की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी धीरे-धीरे अपनी बजट-फोकस्ड CMF ब्रांडिंग को खत्म कर सकती है और नथिंग ब्रांड के तहत सीधे भविष्य के वैल्यू-फॉर-मनी डिवाइस लॉन्च कर सकती है।

आने वाला नथिंग फ़ोन (4b) इस बदलाव को दिखाने वाला पहला स्मार्टफोन होने की उम्मीद है। इसके लॉन्च से पहले, कई खास स्पेसिफिकेशन्स, लाइव इमेज और सॉफ्टवेयर डिटेल्स ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे यूज़र्स को डिवाइस की शुरुआती झलक मिल गई है।

नथिंग फ़ोन (4b) लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत

लीक हुई जानकारी के अनुसार, नथिंग फ़ोन (4b) 7 जुलाई को लॉन्च होने की उम्मीद है। एक बार लॉन्च होने के बाद, स्मार्टफोन भारत में फ्लिपकार्ट और बेंगलुरु में नथिंग के ऑफिशियल रिटेल स्टोर के ज़रिए उपलब्ध होने की संभावना है।

हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि हैंडसेट की कीमत ₹25,000 से कम हो सकती है, जो इसे मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है।

लीक हुए डिज़ाइन से तीन कलर ऑप्शन का पता चला है

आने वाले स्मार्टफोन की लाइव इमेज भी ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें डिवाइस ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर वेरिएंट में दिखाया गया है।

उम्मीद है कि फोन में नथिंग का सिग्नेचर सेमी-ट्रांसपेरेंट रियर पैनल होगा, जो ब्रांड की खास डिज़ाइन लैंग्वेज को बनाए रखेगा और एक रिफ्रेश्ड लुक देगा।

उम्मीद के मुताबिक स्पेसिफिकेशन्स

नथिंग फोन (4b) में 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसे वाइब्रेंट कलर और स्मूद विज़ुअल देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डिवाइस के सेटिंग्स पेज के लीक हुए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि यह Android 16 पर आधारित Nothing OS 4.1 पर चलेगा, जो कंपनी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा।

स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर होने की उम्मीद है। इसमें 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज हो सकता है, जिससे रोज़ाना भरोसेमंद परफॉर्मेंस और अच्छी मल्टीटास्किंग मिलेगी।

उम्मीद है कि कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए, स्मार्टफोन में शार्प फोटो और बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा होने की अफवाह है।

रियर कैमरा सेटअप में 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर भी हो सकता है, जबकि फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है।

नथिंग फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी?

लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स की सबसे बड़ी खासियतों में से एक 6,000mAh की बैटरी है, जो अगर कन्फर्म हो जाती है, तो नथिंग स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी बन जाएगी।

बड़ी बैटरी से काफी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने की उम्मीद है, जिससे यह डिवाइस पिछले नथिंग मॉडल्स की तुलना में गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और रोज़ाना के भारी इस्तेमाल के लिए अच्छा रहेगा।

हालांकि Nothing ने अभी तक इन स्पेसिफिकेशन्स को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन लीक से पता चलता है कि Nothing Phone (4b) अपनी कैटेगरी में सबसे आकर्षक किफायती 5G स्मार्टफोन में से एक बन सकता है।