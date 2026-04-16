अब और सस्ता मिला Nothing Phone 4a 5G! ₹3,000 डिस्काउंट ने बढ़ाई डिमांड

Nothing Phone 4a: जो कस्टमर अच्छे परफॉर्मेंस और यूनिक डिज़ाइन फ़ीचर वाले स्टाइलिश स्मार्टफ़ोन चाहते हैं, उन्हें इस ऑफ़र पर विचार करना चाहिए। नथिंग फ़ोन 4a 5G अब ₹31,999 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है, जो इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार बनाता है। स्मार्टफ़ोन में एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है जो इसके एडवांस्ड ग्लिफ़ लाइटिंग सिस्टम को दिखाता है, साथ ही उन यूज़र्स को पावरफ़ुल हार्डवेयर देता है जो अपने डिवाइस में यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट चाहते हैं।

यह फ़ोन, जिसकी असली कीमत ₹34,999 थी, अभी डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध है, जो इसे कम कीमत पर प्रीमियम अनुभव चाहने वाले खरीदारों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है। नथिंग फ़ोन 4a 5G एक शानदार डिज़ाइन और बैलेंस्ड स्पेसिफिकेशन देता है जो एक यूनिक स्मार्टफ़ोन अनुभव बनाता है जो कस्टमर इस खास प्राइस रेंज में पा सकते हैं।

नथिंग फ़ोन 4a 5G की कीमत और ऑफ़र

नथिंग फ़ोन 4a 5G की कीमत ₹31,999 है, जो इसकी असली कीमत पर 9% की छूट दिखाता है। यह स्मार्टफ़ोन अभी अपने कॉम्पिटिटर के बीच सबसे अच्छी वैल्यू देता है। खरीदार Amazon जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर एक्स्ट्रा बैंक ऑफ़र और EMI ऑप्शन भी देख सकते हैं, जिससे पूरी रकम पहले दिए बिना यह डिवाइस खरीदना आसान हो जाता है।

यह फ़ोन कॉम्पिटिटिव कीमत के साथ-साथ प्रीमियम फ़ीचर भी देता है, जो इसे उन यूज़र्स के लिए एक आइडियल ऑप्शन बनाता है जो एक ही डिवाइस में परफ़ॉर्मेंस और डिज़ाइन चाहते हैं।

परफ़ॉर्मेंस और डिस्प्ले

नथिंग फ़ोन 4a 5G अपने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर के ज़रिए बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस देता है जो 4nm सिस्टम पर काम करता है। यह सिस्टम बिना किसी रुकावट के मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी देता है, साथ ही पावर की खपत कम करता है और भरोसेमंद गेमिंग रिज़ल्ट देता है। यह डिवाइस ऐप ट्रांज़िशन से लेकर इंटेंस गेमिंग सेशन तक सभी काम बिना किसी बड़ी परफ़ॉर्मेंस प्रॉब्लम के आसानी से करता है।

फ़ोन में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 nits मैक्सिमम ब्राइटनेस आउटपुट को सपोर्ट करता है। यह सिस्टम शार्प इमेज बनाता है जिसमें ब्राइट कलर शामिल हैं जो बाहर भी दिखाई देते हैं। डिस्प्ले स्मूद स्क्रीन मूवमेंट देता है जिससे स्क्रॉलिंग कैपेबिलिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस बेहतर होती है, साथ ही रोज़ाना की सभी एक्टिविटीज़ नेचुरल और रिस्पॉन्ड करने में तेज़ लगती हैं।

कैमरा और बैटरी

नथिंग फ़ोन 4a 5G अपने कैमरा सिस्टम के ज़रिए एक कम्प्लीट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देता है जिसमें तीन मेन पार्ट्स शामिल हैं। यह सिस्टम यूज़र्स को सब्जेक्ट्स पर ज़ूम इन करते हुए और वाइड-एंगल शॉट्स कैप्चर करते हुए आसानी से डिटेल्ड फ़ोटो लेने में इनेबल करता है। 32MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा शार्प इमेज बनाने की अपनी एबिलिटी के साथ हाई-क्वालिटी सेल्फी और वीडियो कॉल देता है।

डिवाइस में 5400mAh की बैटरी है जो मीडियम से हेवी लेवल पर इस्तेमाल करने पर पूरे दिन के लिए काफी पावर देती है। इसकी 50W फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी रैपिड चार्जिंग को इनेबल करती है जिससे बिना फ़ोन एक्सेस के बिताया गया समय कम हो जाता है। इस डिवाइस में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ और चार्जिंग परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स से बेहतर है।