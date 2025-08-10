Haryana CET: हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक: हिम्मत सिंह

कहा- आयोग ने अभी तक न तो कोई परिणाम घोषित किया है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी की है

Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सीईटी 2025 ग्रुप सी के परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। यह कहना है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह का। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अभ्यर्थियों को फर्जी खबरों के प्रति आगाह किया है।

उन्होंने यह पोस्ट तब डाली जब सोशल मीडिया पर गु्रप सी के सीईटी परिणाम को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हुई। हिम्मत सिंह द्वारा डाली गई पोस्ट में कहा गया कि आयोग ने अभी तक न तो कोई परिणाम घोषित किया है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी की है।

आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही करें भरोसा

हिम्मत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अभ्यर्थी ध्यान दें। सोशल मीडिया पर सीईटी 2025 ग्रुप सी के परिणाम को लेकर कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग ने अभी कोई परिणाम या सूचना जारी नहीं की है। कृपया ऐसी खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट https://hssc.gov.in पर दी गई जानकारी पर भरोसा करें।

