Share Market Update : नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत रही सकारात्मक

एक घंटे के विशेष ट्रेडिंग सत्र में करीब 63 अंक मजबूत हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 25.45 अंक उछला

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले कुछ दिन से निवेशकों का विश्वास भारतीय शेयर बाजार में लगातार लौट रहा है। यही कारण है की हर दिन शेयर बाजार हरे निशान पर ही बंद हो रहा है। यही कारण है कि मंगलवार को विशेष एक घंटे के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस तरह बाजार के लिए नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत सकारात्मक रही।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ। सांकेतिक कारोबार के दौरान, बेंचमार्क ने 84,665.44 के उच्चतम और 84,286.40 के निम्नतम स्तर को छुआ। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 पर बंद हुआ। निफ्टी के 25 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और एक शेयर अपरिवर्तित रहा।

पिछले संवत में इतना ऊपर गई शेयर मार्केट

स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने नए संवत वर्ष 2082 और नए खातों की शुरूआत के मौके पर मंगलवार को 13.45 बजे से 14.45 बजे तक एक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया। सोमवार को समाप्त हुए पिछले संवत 2081 में बीएसई सेंसेक्स 4,974.31 अंक या 6.26 प्रतिशत उछला और निफ्टी 1,637.8 अंक या 6.76 प्रतिशत चढ़ा। मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के अवसर पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा आयोजित एक घंटे का प्रतीकात्मक ट्रेडिंग सत्र है, जो नए संवत वर्ष की शुरूआत और व्यापारियों द्वारा खातों की नई पुस्तकों का प्रतीक है।

इन शेयरों में दर्ज की गई तेजी

सेंसेक्स में शामिल प्रमुख शेयरों में बजाज फिनसर्व में सबसे अधिक 1.42 प्रतिशत की तेजी रही, जबकि एक्सिस बैंक में 0.80 प्रतिशत, इंफोसिस में 0.72 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.60 प्रतिशत, टाटा मोटर्स में 0.55 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस में 0.53 प्रतिशत तथा टाटा स्टील में 0.52 प्रतिशत की तेजी रही। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर नुकसान में रहे।