The new GST rates have been implemented : नई जीएसटी दरें हुई लागू, सांसद धर्मवीर ने की व्यापारियों से चर्चा

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) चरखी दादरी। जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं और इसी अनुसार घटे हुए दामों पर उत्पाद बेचे जा सकते हैं। ग्राहकों को नई जीएसटी दरों के प्रति जागरूक होना होगा। साथ ही दुकानदारों को भी संबंधित कंपनियों से नई जीएसटी दरों के मुताबिक सामान के मूल्य को निर्धारित करवानी होंगी।

लोकसभा सांसद चौ धर्मबीर सिंह वीरवार सुबह पूरानी अनाज मंडी में दुकानदारों से नई जीएसटी दरों को लेकर चर्चा कर रह थे। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं।

ऐसे में पूराने रेट पर सामान नहीं बेचा जा सकता है। ऐसे में दुकानदार संबंधित कंपनी से संपर्क करें और नई दरों के अनुसार घटे हुए दाम निर्धारित करवाएं। जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर सभी ग्राहकों को भी जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि बडी बडी कंपनियां घटी दरें दिखाकर जीएसटी का फायदा लें लेंगी। वहीं फायदा दुकानदार और ग्राहक तक भी पहुंचना चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा देया के लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। मोदी ती के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ऐसे ही हरियाणा में भी किसी नए टैक्स का बोझ लोगों पर नहीं डाला गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बिचौलिए टैक्स का पैसा चोरी कर जाते थे। लेकिन अब लोगों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का पैसा विकास में लगता है।

